Madhyamam
    25 Jan 2026 2:11 PM IST
    25 Jan 2026 2:11 PM IST

    പ്രൗ​ഢ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി ഷാ​ർ​ജ ക്ലാ​സി​ക്​ കാ​ർ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ

    300ലധികം വിന്‍റേജ്​ കാറുകളാണ്​ പ്രദർശിനത്തിലുള്ളത്​, ഫെസ്റ്റിവൽ ഇന്ന്​ സമാപിക്കും
    പ്രൗ​ഢ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി ഷാ​ർ​ജ ക്ലാ​സി​ക്​ കാ​ർ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ
    ഷാ​ർ​ജ മ്യൂ​സി​യം സ്ക്വ​യ​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഷാ​ർ​ജ

    ക്ലാ​സി​ക്​ കാ​ർ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ വേദി

    ഷാ​ർ​ജ: സൗ​ന്ദ​ര്യ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ച​രി​ത്രം പേ​റു​ന്ന വി​ന്‍റേ​ജ്​ കാ​റു​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്നാ​മ​ത്​ ഷാ​ർ​ജ ക്ലാ​സി​ക്​ കാ​ർ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്​ ഇ​ന്ന്​ സ​മാ​പ​ന​മാ​കും. ഷാ​ർ​ജ മ്യൂ​സി​യം സ്ക്വ​യ​റി​ൽ മൂ​ന്നു ദി​വ​സ​മാ​യി ന​ട​ന്നു​വ​രി​ന്ന ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ 300ല​ധി​കം ക്ലാ​സി​ക്​ കാ​റു​ക​ളാ​ണ്​ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ഷാ​ർ​ജ ക്ലാ​സി​ക്​ കാ​ർ മ്യൂ​സി​യം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ്​ സെ​യ്​​ഫ്​ ബി​ൻ ഹ​ന്ദ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    മു​ൻ എ​ഡി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ വി​ത്യ​സ്ത​മാ​യി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കാ​യി പു​തു​ക്കി​യ നി​ര​വ​ധി അ​പൂ​ർ​വ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ര​ല്ല ഇ​ത്ത​വ​ണ വീ​ണ്ടും പ്ര​ദ​ർ​ശ​വു​മാ​യി എ​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന​താ​ണ്​ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ്ര​ത്യേ​ക​ത. ഇ​ത്​ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക്​ വി​ത്യ​സ്ത അ​നു​ഭ​വം സ​മ്മാ​നി​ക്കും. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ത്ര​ത്തോ​ളം വൈ​വി​ധ്യ​പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഏ​റ്റ​വും അ​പൂ​ർ​വ​മാ​യ കാ​റു​ക​ളാ​ണ്​ മ്യൂ​സി​യം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ജാ​പ്പ​നീ​സ്, അ​മേ​രി​ക്ക​ൽ, യൂ​റോ​പ്യ​ൻ മോ​ഡ​ൽ കാ​റു​ക​ളു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക്​ ഇ​വ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത​തെ​ന്നും ച​രി​ത്രം അ​തി​ൽ എ​ങ്ങ​നെ ഭാ​ഗ​മ​യെ​ന്നും മ​ന​സി​ലാ​ക്കി​ത്ത​രും.

    ഇ​ത്ത​വ​ണ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റു​ക​ൾ, ക​ഫേ​ക​ൾ, ഓ​ട്ടോ ഷോ​പ്പു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ല്ലാ പ്രാ​യ​ത്തി​ലു​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്​ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ആ​സ്വ​ദി​ക്ക​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഷാ​ർ​ജ ഡി​പാ​ർ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ഓ​ഫ്​ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റ്​ റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ന ശൈ​ഖ്​ ഫ​ഹിം ബി​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ ഖാ​സി​മി, ഡി​പാ​ർ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ഓ​ഫ്​ സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്സ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഡ​വ​ല​പ്​​മെ​ന്‍റ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ ഹു​മൈ​ദ്​ അ​ൽ ഖാ​സി​മി, ഷാ​ർ​ജ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഡി​പാ​ർ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ശൈ​ഖ്​ സ​ഊ​ദ്​ ബി​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ ഖാ​സി​മി എ​ന്നി​വ​ർ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    News Summary - Sharjah Classic Car Festival draws enthusiastic crowds
    X