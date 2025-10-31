Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    31 Oct 2025 6:48 AM IST
    Updated On
    31 Oct 2025 6:48 AM IST

    ഷാ​ർ​ജ സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ്​ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കി

    വ്യ​വ​സാ​യ, പാ​ർ​പ്പി​ട മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു
    Sharjah Civil Defense personnel inspect fire protection systems
    ഷാ​ർ​ജ സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ്​ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ അ​ഗ്​​നി​ര​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ഷാ​ർ​ജ: സു​ര​ക്ഷാ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നും തീ​പി​ടി​ത്തം ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ഷാ​ർ​ജ സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ വ്യ​വ​സാ​യി​ക, വാ​ണി​ജ്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ട​വ​റു​ക​ളി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​നാ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    വെ​യ​ർ​ഹൗ​സു​ക​ൾ, വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ൾ, വാ​ണി​ജ്യ സം​ഭ​ര​ണ ​​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നേ​ര​ത്തെ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​തും അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​വു​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളാ​ണ്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്​. തു​ട​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന ഫീ​ൽ​ഡ്​ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ കാ​മ്പ​യി​ൻ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ഗ്നി പ്ര​തി​രോ​ധ, അ​ലാ​റം സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത, വൈ​ദ്യു​തി സു​ര​ക്ഷ, പെ​ട്ടെ​ന്ന്​ തീ​പി​ടി​ക്കു​ന്ന വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ സം​ഭ​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​ന്​ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം കൂ​ടി ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ്​ കാ​മ്പ​യി​ൻ ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ അ​തോ​റി​റ്റി വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​രി​യാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധ സം​സ്കാ​രം വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​ർ മി​ക​ച്ച സു​ര​ക്ഷാ​രീ​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക്​ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും ബി​സി​ന​സ്​ ഉ​ട​മ​ക​ളു​ടെ​യും മു​ഴു​വ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​വ​ബോ​ധ​വും സ​ജീ​വ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന്​ ഷാ​ർ​ജ സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ബ്രി. ​യൂ​സ​ഫ് ഉ​ബൈ​ദ് ബി​ൻ ഹ​ർ​മൂ​ൽ അ​ൽ ശം​സി പ​റ​ഞ്ഞു. സു​ര​ക്ഷ​യി​ലും പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലും ഷാ​ർ​ജ​യെ ഒ​രു മാ​തൃ​കാ ന​ഗ​ര​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക​യെ​ന്ന നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ന് അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

