Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    7 Nov 2025 6:24 AM IST
    Updated On
    7 Nov 2025 6:24 AM IST

    ഷാ​ർ​ജ ചാ​രി​റ്റി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ​ത്​ 20 കോ​ടി​യു​ടെ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ

    ആ​ദ്യ മൂ​ന്നു പാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി സ​ഹാ​യ​മെ​ത്തി​യ​ത്​ 13 ല​ക്ഷം ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​
    ഷാ​ർ​ജ ചാ​രി​റ്റി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ​ത്​ 20 കോ​ടി​യു​ടെ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ
    ഷാ​ർ​ജ: ന​ട​പ്പു​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ മൂ​ന്നു പാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഷാ​ർ​ജ ചാ​രി​റ്റി ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ (എ​സ്.​സി.​ഐ) ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ​ത്​ 12,700 ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ, വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ. 20 കോ​ടി ദി​ർ​ഹം ചെ​ല​വി​ട്ട്​ ന​ട​ത്തി​യ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ 13 ല​ക്ഷം ഗു​ണ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ളി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​താ​യി എ​സ്.​സി.​ഐ അ​റി​യി​ച്ചു. സം​ഭാ​വ​ന ദാ​താ​ക്ക​ളു​ടെ ശ​ക്ത​മാ​യ പി​ന്തു​ണ​യും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ വി​ശ്വാ​സ​വു​മാ​ണ് ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ രം​ഗ​ത്ത്​ പു​തി​യ നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ല്​ പി​ന്നി​ടാ​ൻ എ​സ്.​സി.​ഐ​ക്ക്​ സാ​ധി​ച്ച​തെ​ന്ന്​ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ബ്​​ദു​ല്ല സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ ഖാ​ദിം പ​റ​ഞ്ഞു. ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ന്ന​തി​ൽ എ​സ്.​സി.​ഐ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണ്. സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ ദാ​നം, ആ​ഗോ​ള മാ​നു​ഷി​ക സ്വാ​ധീ​നം എ​ന്നി​വ​യെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള യു.​എ.​ഇ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ​ക്ക്​ അ​നു​സ​രി​ച്ച്​ ലോ​ക​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള ദു​ർ​ബ​ല സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളെ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്​ എ​സ്.​സി.​ഐ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ.

    അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നും നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​ണ്​ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ തു​ക ചെ​ല​വി​ട്ട​ത്. 17.7 കോ​ടി ദി​ർ​ഹം. 10.4 കോ​ടി ചെ​ല​വി​ൽ 1,838 പ​ള്ളി​ക​ൾ, 3.57 കോ​ടി ചെ​ല​വി​ൽ 9,166 കി​ണ​റു​ക​ൾ, 32 ഉ​പ്പു​വെ​ള്ള ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ ശാ​ല​ക​ൾ, 121 സ്കൂ​ൾ ക്ലാ​സ്​ റൂ​മു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. കു​റ​ഞ്ഞ വ​രു​മാ​ന​മു​ള്ള കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി എ​സ്.​സി.​ഐ 100 വീ​ടു​ക​ളും നി​ർ​മി​ച്ചു​ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ 47 ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും പാ​വ​പ്പെ​ട്ട കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 913 വ​രു​മാ​ന മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളും ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി.

    UAEcharitable activitiesSharjah Charityriyals200 million
    News Summary - Sharjah Charity carries out 200 million riyals worth of charitable activities
