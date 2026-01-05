പ്രാദേശിക തേൻ ഉൽപാദകർക്ക് സഹായവുമായി ഷാർജ ചേംബർtext_fields
ഷാർജ: തേനീച്ച വളർത്തൽ, തേൻ ഉൽപാദന മേഖലയെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടർന്ന് ഷാർജ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി.
പ്രത്യേക ദേശീയ വ്യവസായങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെയും സംരംഭകരെയും ചെറുകിട-ഇടത്തരം സംരംഭ ഉടമകളെയും പിന്തുണക്കുന്നതിന്റെയും പ്രാദേശിക സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ അവരുടെ സജീവ സംഭാവന ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെയും ഭാഗമായാണ് ചേംബർ ഈ മേഖലയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. മാർക്കറ്റിങ് അവസരങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുക, തേനീച്ച പ്രജനനത്തിനുള്ള മികച്ച രീതികൾ പങ്കുവെക്കുക, കാര്യക്ഷമമായ വിതരണ ശൃംഖലകൾ ഉറപ്പാക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് തേൻ ഉൽപാദകരെ സഹായിക്കുന്നത്.
യു.എ.ഇ നേതൃത്വത്തിന്റെ നിർദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഷാർജയുടെ സാംസ്കാരികവും പാരിസ്ഥിതികവുമായ പൈതൃകം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഈ സംരംഭങ്ങൾ ദേശീയ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയെയും ഏറെ പിന്താങ്ങുന്നതാണ്.ചേംബറിന്റെ ഇടപെടലുകൾ തേനീച്ച വളർത്തുന്നവരെ സാമ്പത്തികമായി ശാക്തീകരിക്കുകയും ഉൽപ്പന്ന ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുകയും പ്രാദേശിക, ആഗോള കയറ്റുമതി അവസരങ്ങൾ തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ചേംബർ അൽ ദൈദ് ശാഖയുടെ ഡയറക്ടർ മുഹമ്മദ് മുസ്ബഹ് അൽ തുനൈജി പറഞ്ഞു.
