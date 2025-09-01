Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    എം.​ജി.​സി.​എ​ഫ് ‘പ്ര​വാ​സ രാ​വ്’ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കി ഷാ​ർ​ജ

    MGCF
    എം.​ജി.​സി.​എ​ഫ് ഷാ​ർ​ജ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘പ്ര​വാ​സ രാ​വ് 2025’ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന സം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ജോ. ​ട്ര​ഷ​റ​ർ പി.​കെ. റെ​ജി

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ഷാ​ർ​ജ: മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫോ​റം (എം.​ജി.​സി.​എ​ഫ്) ഷാ​ർ​ജ ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ണ​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ഷാ​ർ​ജ ലു​ലു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘പ്ര​വാ​സ രാ​വ് 2025’ ഷാ​ർ​ജ​ക്ക് ആ​ഘോ​ഷ രാ​വാ​യി മാ​റി. രം​ഗ​പൂ​ജ​യോ​ടെ തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ തി​രു​വാ​തി​ര​ക്ക​ളി, ഒ​പ്പ​ന, മാ​ർ​ഗം​ക​ളി, ഫ്യൂ​ഷ​ൻ ഡാ​ൻ​സ്, ക്ലാ​സി​ക്ക​ൽ ഡാ​ൻ​സ്, സി​നി​മാ​റ്റി​ക് ഡാ​ൻ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    സം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ജോ. ​ട്ര​ഷ​റ​ർ പി.​കെ റെ​ജി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. എം.​ജി.​സി.​എ​ഫ് ഷാ​ർ​ജ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ നൗ​ഷാ​ദ് മ​ന്ദ​ങ്കാ​വ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷാ​ജി ജോ​ൺ, അ​ഡ്വ. വൈ.​എ. റ​ഹീം, വി. ​നാ​രാ​യ​ണ​ൻ നാ​യ​ർ, അ​ബ്ദു​ല്ല മ​ല്ല​ച്ചേ​രി, പി. ​ഷാ​ജി, എ​സ്.​എം. ജാ​ബി​ർ, ര​ഞ്ജ​ൻ ജേ​ക്ക​ബ്, ഷി​ബു ജോ​ൺ, ടി.​വി. ന​സീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    എം.​ജി.​സി.​എ​ഫ് ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​രി ഭ​ക്ത​വ​ത്സ​ല​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ പി.​വി. സു​കേ​ശ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. പി. ​ഷാ​ജി ലാ​ൽ, ന​വാ​സ് തേ​ക്ക​ട, സി.​എ. ബി​ജു, ഷി​ജി അ​ന്ന ജോ​സ​ഫ്, രാ​ജി എ​സ്. നാ​യ​ർ, അ​ഡ്വ. അ​ൻ​സാ​ർ താ​ജ്, അ​ന​ന്ത​ൻ ന​മ്പ്യാ​ർ, ഗാ​യ​ത്രി എ​സ്.​ആ​ർ. നാ​ഥ്, രാ​ഖി ശെ​ൽ​വി​ൻ, സി.​വി. സി​ജി എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ദു​ബൈ ഡ്യൂ​ട്ടി ഫ്രീ​യു​ടെ (ഫി​നാ​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗം) വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കാ​സ​ർ​കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി റാ​ഫി പ​ട്ടേ​ലി​നെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു.തു​ട​ർ​ന്ന് പി​ന്ന​ണി ഗാ​യി​ക ഹ​ർ​ഷ ച​ന്ദ്ര​നും ക്ലാ​പ്സ് യു.​എ.​ഇ മ്യൂ​സി​ക് ട്രൂ​പ്പും ചേ​ർ​ന്നൊ​രു​ക്കി​യ ഗാ​ന​സ​ന്ധ്യ​യും അ​ര​ങ്ങേ​റി. നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ൾ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    News Summary - Sharjah celebrates MGCF 'Pravasa Rao'
