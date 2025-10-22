Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 22 Oct 2025 9:28 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Oct 2025 9:28 AM IST

    ഷാ​ർ​ജ പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വം; ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ നി​ന്ന്​ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി​ എ​ട്ട്​ പ്ര​മു​ഖ​ർ

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്​ ക​വി സ​ച്ചി​ദാ​ന​ന്ദ​നും ഇ.​വി. സ​ന്തോ​ഷ്കു​മാ​റും എ​ത്തും
    സ​ച്ചി​ദാ​ന​ന്ദ​ൻ, പ്ര​ജ​ക്ത കോ​ലി, പ്ര​ഫ​. പാ​യ​ൽ അ​റോ​റ,

    എ​സ്. ഹു​സൈ​ൻ സൈ​ദി, യു​വാ​ൻ അ​വ്​​സ്, ഇ. ​സ​ന്തോ​ഷ്കു​മാ​ർ, സെ​യ്ദ്​ ഐ​ജാ​സു​ദ്ദീ​ൻ ഷാ, ​സു​രേ​ന്ദ്ര ശ​ർ​മ

    ഷാ​ർ​ജ: അ​റ​ബ്​ ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യാ​യ 44ാമ​ത്​ ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്​ ക​വി സ​ച്ചി​ദാ​ന​ന്ദ​നും ഇ. ​സ​ന്തോ​ഷ്കു​മാ​റും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ സാ​ഹി​ത്യ, ചി​ന്താ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും. 1.7 കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം ഫോ​ളോ​വേ​ഴ്​​സു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ യൂ​ടൂ​ബ​റും അ​ഭി​നേ​ത്രി​യു​മാ​യ പ്ര​ജ​ക്ത കോ​ലി, ന​ര​വം​ശ ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ൻ പ്ര​ഫ​. പാ​യ​ൽ അ​റോ​റ, മു​ൻ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും ക​ഥാ​കൃ​ത്തു​മാ​യ എ​സ്. ഹു​സൈ​ൻ സൈ​ദി, എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും പ്ര​കൃ​തി​ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​നു​മാ​യ യു​വാ​ൻ അ​വ്​​സ്, ഉ​ർ​ദു, ഹി​ന്ദി ക​വി സെ​യ​്ദ്​ ഐ​ജാ​സു​ദ്ദീ​ൻ ഷാ, ​പ​ത്മ അ​വാ​ർ​ഡ്​​ ജേ​താ​വും ഹാ​സ്യ ക​ഥാ​കൃ​ത്തു​മാ​യ സു​രേ​ന്ദ്ര ശ​ർ​മ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രാ​ണ് പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ. ‘നി​ങ്ങ​ളും പു​സ്ത​ക​വും ത​മ്മി​ൽ’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ​ ന​വം​ബ​ർ അ​ഞ്ചു​മു​ത​ൽ 16 വ​രെ നീ​ളു​ന്ന മേ​ള​യി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ ഗ്രീ​സാ​ണ്​ അ​തി​ഥി രാ​ജ്യം.

    പ്ര​മു​ഖ നൈ​ജീ​രി​യ​ൻ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി ചി​മ​മ​ന്ദ എ​ൻ​ഗോ​സി അ​ഡീ​ചീ, ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ കാ​ർ​ലോ റോ​വ​ല്ലി, ഐ​റി​ഷ്​ നേ​വ​ലി​സ്റ്റ്​ പോ​ൾ ലി​ഞ്ച്, ബ്രി​ട്ടീ​ഷ്​ സൈ​ക്കോ​ള​ജി​സ്റ്റ്​ ഡോ. ​ജൂ​ലി സ്മി​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്കം പ്ര​മു​ഖ​ർ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്​ ​മേ​ള​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​കു​ന്നു​ണ്ട്. 118 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 2350 പ്ര​സാ​ധ​ക​രാ​ണ്​ മേ​ള​യി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തു​ന്ന​ത്. 66 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 251 പ്ര​മു​ഖ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന 1200ലേ​റെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും മേ​ള​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ര​ങ്ങേ​റും. ഇ​തി​ൽ 300 സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും 750 കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും.

