    date_range 17 Nov 2025 10:12 AM IST
    date_range 17 Nov 2025 10:12 AM IST

    ഷാ​ർ​ജ പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്​ പ്രൗ​ഢ​മാ​യ സ​മാ​പ​നം

    കൂ​ടു​ത​ൽ മി​ക​വോ​ടെ അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം വീ​ണ്ടും എ​ത്തും
    ഷാ​ർ​ജ പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്​ പ്രൗ​ഢ​മാ​യ സ​മാ​പ​നം
    ഷാ​ർ​ജ പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ലെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ തി​ര​ക്ക്

    ഷാ​ർ​ജ: വ​രും ത​ല​മു​റ​യോ​ട്​​ വാ​യ​ന​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ഉ​ദ്​​ഘോ​ഷി​ച്ച്​​ 43ാമ​ത്​ ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്​​ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് പ്രൗ​ഢ​മാ​യ​ സ​മാ​പ​നം.118 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 2350 പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ​ ഇ​ത്ത​വ​ണ മേ​ള​യി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ ഭാ​ഗ​മാ​യി​.

    യു.​എ.​ഇ സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​വും ഷാ​ർ​ജ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഡോ. ​സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ൽ ഖാ​സി​മി​യു​ടെ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്​ കീ​ഴി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്‍റെ ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ പ്ര​മേ​യം ‘നി​ങ്ങ​ളും പു​സ്ത​ക​വും ത​മ്മി​ൽ’ എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. 12 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന മേ​ള സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​ൻ ഏ​ഴു എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​തി​നാ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി.

    ന​വം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന്​ ആ​രം​ഭി​ച്ച പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ​ത്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​നേ​കം യു​വ സാ​ഹി​ത്യ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളു​ടെ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​ശി​ത​മാ​യി. മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ ക​വി സ​ച്ചി​ദാ​ന​ന്ദ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ്ര​മു​ഖ​ർ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യെ​ത്തി. ഹോ​ളി​വു​ഡ്​ ന​ട​ൻ വി​ൽ​സ്മി​തി​ന്‍റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​വും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഗ്രീ​സാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​തി​ഥി രാ​ജ്യം. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ 10 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ഇ​ത്ത​വ​ണ മേ​ള​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    പ്ര​മു​ഖ നൈ​ജീ​രി​യ​ൻ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി ചി​മ​മ​ന്ദ എ​ൻ​ഗോ​സി അ​ഡീ​ചീ, ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ കാ​ർ​ലോ റോ​വ​ല്ലി, ഐ​റി​ഷ്​ നോ​വ​ലി​സ്റ്റ്​ പോ​ൾ ലി​ഞ്ച്, ബ്രി​ട്ടീ​ഷ്​ സൈ​ക്കോ​ള​ജി​സ്റ്റ്​ ഡോ. ​ജൂ​ലി സ്മി​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്കം പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​ല ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി വാ​യ​ന​ക്കാ​രു​മാ​യി സം​വ​ദി​ച്ചു. പു​തി​യ നി​ര​വ​ധി പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ മേ​ള​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്നു. പോ​യ​ട്രി ഫാ​ർ​മ​സി, പോ​പ്​ അ​പ്പ്​ അ​ക്കാ​ദ​മി, പോ​ഡ്​​കാ​സ്റ്റ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. എ​ട്ട്​ ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലാ​യി സാ​യാ​ഹ്ന ക​വി​താ സ​ദ​സ്സു​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യും ഇ​ത്ത​വ​ണ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ​ക്ക്​ പി​ന്തു​ണ​യ​ർ​പ്പി​ച്ച്​ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങാ​ൻ 45 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹ​മി​ന്‍റെ പു​സ്​​ത​ക​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങാ​ൻ യു.​എ.​ഇ സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​വും ഷാ​ർ​ജ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഡോ. ​സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ൽ ഖാ​സി​മി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​രു​ന്നു.

    66 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 251 പ്ര​മു​ഖ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന 1200ലേ​റെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും മേ​ള​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ര​ങ്ങേ​റി. ഇ​തി​ൽ 300 സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും 750 കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ൾ സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ച്​ കൊ​ണ്ട്​ വാ​യ​ന​യെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഇ​ത്ത​വ​ണ മേ​ള​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ പ​വ​ലി​യ​നു​മാ​യി സു​ഡാ​നി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​സാ​ധ​ക​രും മേ​ള​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി.

    ഇ​വ​ർ​ക്ക്​ മേ​ള​യി​ൽ പ​​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഫീ​സ്​ യു.​എ.​ഇ സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​വും ഷാ​ർ​ജ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഡോ. ​സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ൽ ഖാ​സി​മി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ പ്ര​കാ​രം ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ക​ന്നി​പ്പാ​ടം

    ഷാ​ര്‍ജ: വി​ജി സു​ഭാ​ഷ് ര​ചി​ച്ച് ഹ​രി​തം ബു​ക്സ് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ക​വി​ത​ക​ളു​ടെ സ​മാ​ഹാ​രം ‘ക​ന്നി​പ്പാ​ടം’ ഷാ​ര്‍ജ പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. പു​ന്ന​ക്ക​ന്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, സു​ഭാ​ഷ് സു​രേ​ന്ദ്ര​ന്‍, അ​ക്ഷ​യ് സു​ഭാ​ഷ്, ആ​ഷി​ന്‍ സു​ഭാ​ഷ്, ആ​രാ​ധ്യ സു​ഭാ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ ചേ​ര്‍ന്ന് സു​മ​തി വി​ദ്യാ​ധ​ര​ന് ന​ല്‍കി​യാ​ണ് പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ച​ത്. അ​നി​ല്‍ വി​ദ്യാ​ധ​ര​ന്‍ പു​സ്ത​കം പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    പു​ന്ന​ക്ക​ന്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, പ്ര​താ​പ​ന്‍ താ​യാ​ട്ട്, രാ​ജ​ന്‍ പു​ല്ലി​ത്ത​ട​ത്തി​ല്‍, എം.​ബി. അ​നീ​സു​ദ്ദീ​ന്‍, എം.​ടി. നാ​സ​ര്‍ കാ​പ്പു​മു​ഖം, വി​ജി സു​ഭാ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. സു​ഭാ​ഷ് സു​രേ​ന്ദ്ര​ന്‍ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​ജി സു​ഭാ​ഷി​ന്‍റെ പ്ര​ഥ​മ ക​വി​ത സ​മാ​ഹാ​രം ‘ക​ന്നി​പ്പാ​ടം’ ഷാ​ര്‍ജ പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ‘സം​ഘ​ട​നാ ചി​ന്ത​ക​ൾ’

    ഷാ​ർ​ജ: ഐ.​എ​സ്.​എം സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷു​ക്കൂ​ർ സ്വ​ലാ​ഹി ര​ചി​ച്ച ‘സം​ഘ​ട​നാ ചി​ന്ത​ക​ൾ’ എ​ന്ന പു​സ്ത​കം ഷാ​ർ​ജ പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ന​വം​ബ​ർ 14ന്​ ​വൈ​കീ​ട്ട്​ 4.30ന് ​റൈ​റ്റേ​ർ​സ് ഫോ​റം ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ യു.​എ.​ഇ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്‍റ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ എ.​പി അ​ബ്ദു​സ്സ​മ​ദാ​ണ്​ പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്. ബ​ഷീ​ർ തി​ക്കോ​ടി പു​സ്ത​കം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. കെ.​എ​ൻ.​എം പ​ബ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് ആ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. പൊ​തു സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ സം​ഘാ​ട​ക​ർ പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട മ​ര്യാ​ദ​ക​ൾ പ്ര​തി​പാ​ദി​ക്കു​ന്ന മൂ​ല്യ​വ​ത്താ​യ ര​ച​ന​യാ​ണ് ‘സം​ഘ​ട​നാ ചി​ന്ത​ക​ൾ’ എ​ന്ന് പു​സ്ത​ക​പ​രി​ച​യം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ച നാ​സിം റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. പി.​എ. ഹു​സ്സൈ​ൻ, എം.​എം അ​ക്ബ​ർ, ജാ​ഫ​ർ സാ​ദി​ഖ്, എ​ക്സ​ൽ മു​ജീ​ബ്, അ​ബു ഷ​മീ​ർ, ഹാ​റൂ​ൻ ക​ക്കാ​ട്, കെ.​ടി. മു​ഫീ​ദ്, യാ​സ​ർ അ​റ​ഫാ​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. നി​യാ​സ് മോ​ങ്ങം അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഫി​റോ​സ് എ​ള​യേ​ട​ത്ത് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഷു​ക്കൂ​ർ സ്വ​ലാ​ഹി ര​ചി​ച്ച ‘സം​ഘ​ട​നാ ചി​ന്ത​ക​ൾ’ യു.​എ.​ഇ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്‍റ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ എ.​പി. അ​ബ്ദു​സ്സ​മ​ദ് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ‘മ​നഃ​സ​ഞ്ചാ​ര​ങ്ങ​ൾ’

    ഷാ​ർ​ജ: ഡോ. ​നൂ​ർ​ജ​ഹാ​ൻ ര​ചി​ച്ച ‘മ​നഃ​സ​ഞ്ചാ​ര​ങ്ങ​ൾ’ എ​ന്ന പു​സ്ത​കം ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ഐ.​എ​സ്.​എം കേ​ര​ള പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഡോ. ​അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്ത് ഹാ​ല ബി​ൻ​ത് ന​സീ​ഫി​ന് ന​ൽ​കി​യാ​ണ്​ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്ത​ത്. ന​സീ​ഫ്, ഹാ​റൂ​ൻ ക​ക്കാ​ട്, കെ.​സി. നാ​ദി​യ, എം.​എ. സു​ഹൈ​ൽ, ജു​മാ​ന, അ​ബ്ദു​റ​ഹ്‌​മാ​ൻ അ​രീ​ക്കോ​ട്, മു​നീ​ബ, അ​ൻ​വ​ർ പ​ന്ത​ല​ക​ത്ത്, എം.​പി. മെ​ഹ്ബൂ​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. യു​വ​ത ബു​ക്സാ​ണ്​ പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ.

    ഡോ. ​നൂ​ർ​ജ​ഹാ​ൻ ര​ചി​ച്ച ‘മ​നഃ​സ​ഞ്ചാ​ര​ങ്ങ​ൾ’ ഡോ. ​അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്ത് ഹാ​ല ബി​ൻ​ത് ന​സീ​ഫി​ന് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ‘സം​സം’

    ഷാ​ർ​ജ: അ​ര​നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ല​ധി​ക​മാ​യി യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യ ഹാ​ജി എ​ൻ. ജ​മാ​ലു​ദീ​ന്‍റെ ക​വി​ത​ക​ളു​ടെ അ​റ​ബി​ക്​ പ​രി​ഭാ​ഷ ‘സം​സം’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    ദു​ബൈ സെ​ൻ​സ​സ്​ റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ആ​ൻ​ഡ്​ ഡേ ​കെ​യ​ർ ഫോ​ർ സ്​​പെ​ഷ​ൽ നീ​ഡ്​​സ്​ സ്ഥാ​പ​ക​നും ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ലു​മാ​യ ഡോ. ​നാ​ദി​യ ഖ​ലീ​ൽ അ​ൽ സാ​യി​ഗ്, ഇ​മാ​റാ​ത്തി എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും ഗ​വേ​ഷ​ക​നു​മാ​യ മ​ൻ​സൂ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. ഹാ​ജി എ​ൻ. ജ​മാ​ലു​ദ്ദീ​ന്‍റെ മ​ക്ക​ളാ​യ ഡോ. ​സ​ലിം ജ​മാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ, ഡോ. ​റി​യാ​സ്​ ജ​മാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ, ഡോ. ​റി​ഹാ​ന ജ​മാ​ലു​ദീ​ൻ, ക്ര​സ​ന്‍റ്​ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്​ സ്​​കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ താ​നി​ക്കാ​ട്ട്, എ​സ്.​എ​ൽ.​ടി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, സ്കൂ​ൾ അ​ഡ്​​മി​നി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ, അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ, സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഹാ​ജി എ​ൻ. ജ​മാ​ലു​ദീ​ന്‍റെ ക​വി​ത​ക​ളു​ടെ അ​റ​ബി​ക്​ പ​രി​ഭാ​ഷ ‘സം​സം’ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ‘ദ ​പ്രോ​ഫ​റ്റി​ക് ഇ​ക്ക​ണോ​മി; ബ്ലൂ ​പ്രി​ന്‍റ്​ ഫോ​ർ ജ​സ്റ്റി​സ് ആ​ന്‍ഡ് പ്രോ​സ്‌​പെ​രി​റ്റി’

    ഷാ​ർ​ജ: സി.​എം ശ​ഫീ​ഖ് നൂ​റാ​നി ര​ചി​ച്ച ‘ദ ​പ്രോ​ഫ​റ്റി​ക് ഇ​ക്ക​ണോ​മി; ബ്ലൂ ​പ്രി​ന്‍റ്​ ഫോ​ർ ജ​സ്റ്റി​സ് ആ​ന്‍ഡ് പ്രോ​സ്‌​പെ​രി​റ്റി’ എ​ന്ന ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​കാ​ശ​നം ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക മേ​ള​യി​ൽ ദാ​റു സൈ​ഫ് അ​ല്‍ ജാ​ബി​രി ഫോ​ര്‍ പ​ബ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ഡോ. ​സൈ​ഫ് റാ​ശി​ദ് അ​ല്‍ജാ​ബി​രി, മ​ർ​ക​സ് നോ​ള​ജ് സി​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്‍ ഹ​കീം അ​സ്ഹ​രി​ക്ക്‌ ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ശ​രീ​ഫ് കാ​ര​ശ്ശേ​രി, അ​ബ്ദു​സ​ലാം പോ​ത്താം​ക​ണ്ടം, കെ.​പി മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. മ​ര്‍ക​സ് നോ​ള​ജ് സി​റ്റി​യി​ലെ വി​റാ​സ് മു​ദ​രി​സും ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്‍ ഹ​കീം അ​സ്ഹ​രി​യു​ടെ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​ണ് സി.​എം ശ​ഫീ​ഖ് നൂ​റാ​നി. മ​ല​ബാ​ര്‍ പ്ര​സ് ആ​ണ് പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ.

    സി.​എം ശ​ഫീ​ഖ് നൂ​റാ​നി ര​ചി​ച്ച ‘ദ ​പ്രോ​ഫ​റ്റി​ക് ഇ​ക്ക​ണോ​മി; ബ്ലൂ ​പ്രി​ന്‍റ്​ ഫോ​ർ ജ​സ്റ്റി​സ് ആ​ന്‍ഡ് പ്രോ​സ്‌​പെ​രി​റ്റി’ എ​ന്ന ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​കാ​ശ​നം








