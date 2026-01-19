Begin typing your search above and press return to search.
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത്​ ഷാ​ർ​ജ ബു​ക്ക് അ​തോ​റി​റ്റി

    എ​സ്.​ബി.​എ​യു​ടെ വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത്​ ഷാ​ർ​ജ ബു​ക്ക് അ​തോ​റി​റ്റി
    ഷാ​ർ​ജ: ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ പ്ര​ഗ​തി മൈ​താ​നി​ലെ ഭാ​ര​ത് മ​ണ്ഡ​പം ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ ജ​നു​വ​രി 10 മു​ത​ൽ 18 വ​രെ ന​ട​ന്ന ‘ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി ലോ​ക പു​സ്ത​ക​മേ​ള 2026’ൽ ​പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത്​ ഷാ​ർ​ജ ബു​ക്ക് അ​തോ​റി​റ്റി(​എ​സ്.​ബി.​എ). ആ​ഗോ​ള സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്ത് ഷാ​ർ​ജ​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​സാ​ധ​ന​വി​പ​ണി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്​ മേ​ള​യി​ൽ സാ​ന്നി​ധ്യ​മ​റി​യി​ച്ച​ത്.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​സാ​ധ​ക​രു​മാ​യും സാം​സ്കാ​രി​ക-​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യും മേ​ള​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ എ​സ്.​ബി.​എ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്തി. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​ക​ൾ ഷാ​ർ​ജ​ക്ക് വെ​റും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന വേ​ദി​ക​ള​ല്ലെ​ന്നും ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല വി​ജ്ഞാ​ന പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്നും എ​സ്.​ബി.​എ സി.​ഇ.​ഒ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ റ​ക്കാ​ദ് അ​ൽ അ​മീ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. ഏ​ഷ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​യു​മാ​യി സാം​സ്കാ​രി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ സാ​ന്നി​ധ്യം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    മേ​ള​യി​ൽ ഷാ​ർ​ജ ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് റീ​ഡി​ങ്​ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ, ബു​ക്‌​സെ​ല്ലേ​ഴ്‌​സ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ്, എ​ൻ.​വൈ.​യു പ​ബ്ലി​ഷി​ങ്​ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് പ്രോ​ഗ്രാം തു​ട​ങ്ങി​യ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ലോ​ക​ത്തെ മു​ൻ​നി​ര പ്ര​സാ​ധ​ന വേ​ദി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യും അ​തോ​ടൊ​പ്പം ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ളും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    അ​തോ​ടൊ​പ്പം ഷാ​ർ​ജ പ​ബ്ലി​ഷി​ങ്​ സി​റ്റി (എ​സ്.​പി.​സി) ഫ്രീ ​സോ​ൺ ന​ൽ​കു​ന്ന ബി​സി​ന​സ്, നി​ക്ഷേ​പ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ​ക്ക് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​നൊ​പ്പം പ്ര​ത്യേ​ക ഓ​ഫ​റും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള നാ​ഷ​ന​ൽ ബു​ക്ക് ട്ര​സ്റ്റും ഇ​ന്ത്യ ട്രേ​ഡ് പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​നും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് മേ​ള സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:UAE Newsparticipatebook fairSharjah Book Authority
