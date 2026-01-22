Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightയാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 22 Jan 2026 9:14 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Jan 2026 9:14 AM IST

    യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ റെ​ക്കോ​ഡി​ട്ട്​​ ഷാ​ർ​ജ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം; ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം എ​ത്തി​യ​ത്​ 1.94 കോ​ടി യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ റെ​ക്കോ​ഡി​ട്ട്​​ ഷാ​ർ​ജ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം; ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം എ​ത്തി​യ​ത്​ 1.94 കോ​ടി യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ
    cancel

    ഷാ​ർ​ജ: യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ പു​തി​യ റെ​ക്കോ​ഡി​ട്ട്​ ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ഷാ​ർ​ജ വ​ഴി യാ​ത്ര ചെ​യ്ത​ത്​ 1.94 കോ​ടി യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​ണ്. 2023, 24 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ 13.9 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്​ വ​ർ​ധ​ന. 2024ൽ ​ഷാ​ർ​ജ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം വ​ഴി യാ​ത്ര ചെ​യ്ത​ത്​ 1.71 യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​യി​രു​ന്നു. 2023ൽ ​ഇ​ത്​ 1.53 കോ​ടി ആ​ണ്. ​േവ്യാ​മ ഗ​താ​ഗ​ത രം​ഗ​ത്തും ച​ര​ക്ക്​ നീ​ക്ക രം​ഗ​ത്തും ലോ​ക​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന ഷാ​ർ​ജ​യു​ടെ സ്ഥാ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ്​ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. 2024നെ ​അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഷാ​ർ​ജ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം വ​ഴി ന​ട​ന്ന​ത്​ 1,16,657 വി​മാ​ന യാ​ത്ര​ക​ളാ​ണ്. 2024ൽ ​ഇ​ത്​ 1,07,760 ആ​യി​രു​ന്നു. 2023ൽ 98,433 ​വി​മാ​ന​യാ​ത്ര​ക​ളാ​ണ്​ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഈ ​രം​ഗ​ത്ത്​ 8.3 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ വ​ർ​ധ​ന​വും​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്​.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ ച​ര​ക്ക്​ ഗ​താ​ഗ​ത രം​ഗ​ത്തും ഷാ​ർ​ജ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം വ​ൻ വ​ർ​ധ​ന​വ്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 16,770 ട​ൺ ച​ര​ക്കു​ക​ളാ​ണ് ഷാ​ർ​ജ വ​ഴി പോ​യ​ത്​. 2023ൽ 12,566 ​ട​ണ്ണും 2024ൽ 14,035 ​ട​ണ്ണും ആ​യി​രു​ന്നു. ഏ​ഷ്യ, ആ​ഫ്രി​ക്ക, മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ്, യൂ​റോ​പ്പ്​ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും സു​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്​ ഹ​ബ്ബാ​യി ഷാ​ർ​ജ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം മാ​റു​ന്നു​വെ​ന്ന​തി​ന്‍റെ തെ​ളി​വാ​ണി​തെ​ന്ന്​ ഷാ​ർ​ജ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട്​ അ​തോ​റി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ലി സാ​ലിം അ​ൽ മി​ദ്​​ഫ പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മി​ക​വി​നാ​യി സ്വീ​ക​രി​ച്ച ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ന​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ജ​യ​മാ​ണി​തെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ലോ​ക​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന ന​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള സ​ർ​വി​സ്​ വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട്​ അ​തോ​റി​റ്റി തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്​. താ​യ്​​ലാ​ൻ​ഡി​ലെ ക്രാ​ബി, ജ​ർ​മ​നി​യി​ലെ മ്യൂ​ണി​ച്ച്, ചെ​ക്​ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്കി​ലെ പ്രാ​ഗ്, പോ​ള​ണ്ടി​ലെ വാ​ർ​സോ, ആ​സ്​​ട്രി​യ​യി​ലെ വി​യ​ന്ന, ഇ​​ത്യോ​പ്യ​യി​ലെ ആ​ഡി​സ്​ അ​ബാ​ബ, റ​ഷ്യ​യി​ലെ സോ​ച്ചി, സി​റി​യ​യി​ലെ ദ​മാ​സ്ക​സ്​ എ​ന്നീ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ നി​ന്ന്​ നേ​രി​ട്ട്​ എ​യ​ർ അ​റേ​ബ്യ സ​ർ​വി​സ്​ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ ല​ണ്ട​നി​​ലേ​ക്ക്​ അ​ടു​ത്ത മാ​ർ​ച്ച്​ മു​ത​ൽ നേ​രി​ട്ട്​ സ​ർ​വി​സ്​ ന​ട​ത്തു​​മെ​ന്നും എ​യ​ർ അ​റേ​ബ്യ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ക​ന​ത്ത മൂ​ട​ൽ മ​ഞ്ഞ്​; അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ റെ​ഡ്​ അ​ല​ർ​ട്ട്​

    അ​ബൂ​ദ​ബി: എ​മി​റേ​റ്റി​ന്‍റെ പ​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ക​ന​ത്ത മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ റെ​ഡ്​ അ​ല​ർ​ട്ട്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    റോ​ഡി​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ വേ​ഗ​താ​പ​രി​ധി കു​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. സ​ലാ​മ ബി​ന്ത് ബൂ​ത്തി റോ​ഡി​ലും അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഖാ​മി​സ് അ​ൽ ഹാ​മി​ലി റോ​ഡി​ലും വേ​ഗ​ത​പ​രി​ധി മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 80 കി.​മീ​റ്റ​റാ​യി കു​റ​ച്ച​താ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി പൊ​ലീ​സ് സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ വ​കു​പ്പാ​ണ്​ റെ​ഡ് വെ​ത​ർ അ​ല​ർ​ട്ട് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ദൃ​ശ്യ​പ​ര​ത 1000 മീ​റ്റ​റി​ൽ താ​ഴെ​യാ​യി കു​റ​യു​മെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    എ​മി​റേ​റ്റി​ന്റെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഞ്ഞ അ​ല​ർ​ട്ടും പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​രു​ന്നു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വ​രെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ​യും മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞും ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് നേ​ര​ത്തെ എ​ൻ.​സി.​എം പ്ര​വ​ചി​ച്ചി​രു​ന്നു. മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞി​നൊ​പ്പം നേ​രി​യ മ​ഴ​ക്കും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. താ​പ​നി​ല​യി​ൽ ഏ​റ്റ​ക്കു​റ​ച്ചി​ലു​ക​ളും ക​ട​ലി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വ്യ​തി​യാ​ന​ങ്ങ​ളും കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ ബ്യൂ​റോ പ്ര​വ​ചി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE Newssharjah airportPassenger Trafficgulf news malayalam
    News Summary - Sharjah Airport sets record for passenger traffic; 19.4 million passengers arrived last year
    Similar News
    Next Story
    X