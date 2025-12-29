Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    29 Dec 2025 10:48 AM IST
    Updated On
    29 Dec 2025 10:48 AM IST

    അ​വ​ധി​ദി​ന തി​ര​ക്ക്​ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ സു​സ​ജ്ജ​മാ​യി ഷാ​ർ​ജ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം

    എ​യ​ർ അ​റേ​ബ്യ​ക്ക്​ പ്ര​​ത്യേ​ക സി​റ്റി ചെ​ക്​ ഇ​ൻ സൗ​ക​ര്യം
    അ​വ​ധി​ദി​ന തി​ര​ക്ക്​ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ സു​സ​ജ്ജ​മാ​യി ഷാ​ർ​ജ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം
    cancel

    എ​യ​ർ അ​റേ​ബ്യ​ക്ക്​ പ്ര​​ത്യേ​ക സി​റ്റി ചെ​ക്​ ഇ​ൻ സൗ​ക​ര്യംഷാ​ർ​ജ: ശൈ​ത്യ​കാ​ല അ​വ​ധി സീ​സ​ണി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ വ​ൻ തി​ര​ക്ക്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളു​മാ​യി​ ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം.സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക്​ ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​ത്ത യാ​ത്ര അ​നു​ഭ​വം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും​ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച​താ​യി എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ചെ​ക്​ ഇ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി നൂ​ത​ന​മാ​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    എ​യ​ർ അ​റേ​ബ്യ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്തും മു​മ്പ്​ ചെ​ക്​ ഇ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​യി സി​റ്റി ചെ​ക്​ ഇ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​വും സ​ജ്ജ​മാ​ണ്.മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ചെ​ക്​ ഇ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ നേ​രി​ട്ട്​ ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ കൗ​ണ്ട​റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​​ പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​നാ​വും. തി​ര​ക്ക്​ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത്​ വി​മാ​നം പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ന്​ മൂ​ന്നു​മ​ണി​ക്കൂ​ർ മു​മ്പ്​ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ക്ക​ണം.

    സെ​ൽ​ഫ്​ സ​ർ​വി​സ്​ ചെ​ക്​ ഇ​ൻ കി​യോ​സ്കു​ക​ളും പു​റ​പ്പെ​ട​ൽ ഹാ​ൾ ബാ​ഗേ​ജ്​ ഡ്രോ​പ്​ കൗ​ണ്ട​റു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.പു​റ​പ്പെ​ട​ൽ ഏ​രി​യ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ക​വാ​ട​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ വി​ശ്ര​മ​ത്തി​നാ​യി ‘അ​ൽ ദി​യാ​ഫ ലോ​ഞ്ച്​’ തു​റ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്രീ​മി​യം സു​ഖ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​വി​ടെ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു.

    പു​തു​വ​ത്സ​വ​ര അ​വ​ധി ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ദു​ബൈ, അ​ബൂ​ദ​ബി, ഷാ​ർ​ജ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും വ​ൻ തി​ര​ക്ക്​ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യു​ള്ള അ​വ​ധി​ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ പോ​കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഏ​റെ​യാ​ണ്.

    അ​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച്​ വി​മാ​ന ടി​ക്ക​റ്റ്​ നി​ര​ക്കു​ക​ളും ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്ത്​ ജ​ബ​ൽ ജെ​യ്​​സ്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന ടൂ​റി​സ്റ്റ്​ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ല്ലൊം താ​പ​നി​ല കു​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ മി​ക​ച്ച കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്​ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    News Summary - Sharjah Airport is well-equipped to handle holiday traffic
