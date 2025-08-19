Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 5:37 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 5:37 AM IST

    ‘ഒ ​ഗോ​ൾ​ഡ്’​വാ​ല​റ്റി​ന്​ ശ​രീ​അ​ത്ത്​ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്​

    ‘ഒ ​ഗോ​ൾ​ഡ്’​വാ​ല​റ്റി​ന്​ ശ​രീ​അ​ത്ത്​ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്​
    ഒ ​ഗോ​ൾ​ഡി​നു​ള്ള ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ബാ​ങ്കി​ങ് ആ​ൻ​ഡ്​ ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് സെ​ന്‍റ​റി​ന്‍റെ ശ​രീ​അ കം​പ്ലെ​യി​ൻ​സ്​ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ക​മ്പ​നി​

    സ്ഥാ​പ​ക​ൻ ബ​ന്ദ​ര്‍ അ​ല്‍ ഉ​സ്മാ​ന്‍ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ന്നു

    ദു​ബൈ: സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ലും വെ​ള്ളി​യി​ലും നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന്​ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നാ​യ ‘ഒ ​ഗോ​ള്‍ഡ്’​വാ​ല​റ്റി​ന് യു.​എ.​ഇ. ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ബാ​ങ്കി​ങ് ആ​ൻ​ഡ്​ ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് സെ​ന്‍റ​റി​ന്‍റെ ശ​രീ​അ കം​പ്ലെ​യി​ൻ​സ്​ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്​ ല​ഭി​ച്ചു. ശ​രീ​അ​ത്ത്​ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ധ​ന ഇ​ട​പാ​ട് ച​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നു​ള്ള ഈ ​സാ​ക്ഷ്യ​പ​ത്ര​മാ​ണി​ത്.

    ഇ​ത് ക​മ്പ​നി​യു​ടെ വ​ള​ര്‍ച്ച​യി​ല്‍ ഏ​റെ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​കും. സ്വ​ർ​ണം, വെ​ള്ളി എ​ന്നി​വ​യു​ടെ കൊ​ടു​ക്ക​ല്‍ വാ​ങ്ങ​ലു​ക​ള്‍ക്ക് പൂ​ര്‍ണ സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​വും ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് പ​രി​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം വ​ക്കാ​ല ഗോ​ള്‍ഡ് ഏ​ണി​ങ്‌​സും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന യു.​എ.​ഇ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ ആ​പ്പാ​ണ് ‘ഒ ​ഗോ​ള്‍ഡ്’. പ​ലി​ശ​മു​ക്ത​വും ആ​സ്തി അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള ലാ​ഭം സ്വ​ർ​ണ​മാ​യി​ത​ന്നെ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ് വ​ക്കാ​ലാ ഗോ​ള്‍ഡ് ഏ​ണി​ങ്‌​സ്. സം​ശു​ദ്ധ​മാ​യ സ്വ​ര്‍ണ​വും വെ​ള്ളി​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള ഓ​രോ ഇ​ട​പാ​ടും സു​താ​ര്യ​വും ഊ​ഹ​ക്ക​ച്ച​വ​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് മു​ക്ത​വു​മാ​ണ്.

    ശ​രീ​അ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ന്‍ വ​ലി​യൊ​രു ബ​ഹു​മ​തി​യാ​യി ക​രു​തു​ന്നു​വെ​ന്നും സ്വ​ര്‍ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യെ പു​ന​ര്‍നി​ര്‍വ​ചി​ക്കാ​നു​ള്ള ദൗ​ത്യ​ത്തി​ല്‍ നി​ർ​ണാ​യ​ക ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണി​തെ​ന്നും ക​മ്പ​നി സ്ഥാ​പ​ക​ന്‍ ബ​ന്ദ​ര്‍ അ​ല്‍ ഉ​സ്മാ​ന്‍ വാ​ര്‍ത്താ​കു​റി​പ്പി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. കു​റ​ഞ്ഞ അ​ള​വി​ലു​ള്ള സ്വ​ർ​ണ​വും വെ​ള്ളി​യും ഒ​രു ദി​ര്‍ഹം മു​ത​ലു​ള്ള തു​ക​ക്ക് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​ന്‍ അ​വ​സ​രം ന​ല്‍കു​ന്ന ആ​ദ്യ ഇ​മാ​റാ​ത്തി പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം ആ​ണ് ‘ഒ ​ഗോ​ള്‍ഡ്’. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് ന്യാ​യ​മാ​യ വി​പ​ണി നി​ര​ക്കി​ല്‍ സ്വ​ർ​ണം വാ​ങ്ങു​ക​യോ ലീ​സി​ന് എ​ടു​ക്കു​ക​യോ മി​ക​ച്ച നി​ര​ക്കി​ല്‍ വി​ല്‍ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യാം. കൂ​ടു​ത​ല്‍ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് www.ogold.app.

    TAGS:walletcertificateUAEShariah
    News Summary - Shariah certificate for 'O Gold' wallet
