Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    8 Dec 2025 7:23 PM IST
    Updated On
    8 Dec 2025 7:23 PM IST

    ദുബൈയിൽ ഷെയർ ടാക്സി സർവിസ്​ വിപുലീകരിക്കുന്നു

    ആറുമാസത്തെ പരീക്ഷണ ഓട്ടം ഉടൻ ആരംഭിക്കും
    ദുബൈയിൽ ഷെയർ ടാക്സി സർവിസ്​ വിപുലീകരിക്കുന്നു
    ദുബൈ: എമിറേറ്റിൽ വൻ വിജയമായ ഷെയർ ടാക്സി സർവിസ്​ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക്​ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച്​ ദു​ബൈ റോഡ്​ ഗതാഗത അതോറിറ്റി (ആർ.ടി.എ). ആൽ മക്തൂം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം, ദുബൈ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്‍റർ എന്നീ രണ്ട്​ പ്രധാന ലൊക്കേഷനുകളിൽ​ കൂടിയാണ്​​ പുതിയ സർവിസ്​ ആരംഭിക്കുക. ഇതിന്​ മുന്നോടിയായി ആറു മാസത്തെ പരീക്ഷണ ഓട്ടം ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കും. ദുബൈ മറീന മാൾ, ബിസിനസ്​ ബേ മെട്രോ സ്​റ്റേഷൻ, പാം ജുമൈറ അറ്റ്​ലാന്‍റിസ്​ മെട്രോ സ്​റ്റേഷൻ എന്നീ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്​ ആൽ മക്​തൂം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം റൂട്ട്​. ബിസിനസ്​ ബേ മെട്രോ സ്​റ്റേഷൻ, അൽ സത്​വ ബസ്​ സ്​റ്റേഷൻ, ദുബൈ മറീന മാൾ എന്നിവയാണ്​ ദുബൈ വേൾഡ്​ ട്രേഡ്​ സെന്‍റർ റൂട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്​.

    കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ദുബൈ ഷെയർ ടാക്സി സർവിസിന്​ ആർ.ടി.എ തുടക്കമിടുന്നത്​.​ ദുബൈയിലെ ഇബ്​ൻ ബത്തൂത്ത മാളിൽ നിന്ന്​ അബൂദബിയിലെ അൽ വഹ്​ദ മാളിലേക്കായിരുന്നു സർവിസ്​​. മിതമായ നിരക്കിൽ വേഗമേറിയ യാത്ര മാർഗം എന്ന നിലയിൽ സമൂഹത്തിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന്​ പദ്ധതിക്ക്​ വൻ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ ഈ റൂട്ടിൽ ഷെയർ ടാക്സി ഉപയോഗിച്ചവരുടെ എണ്ണത്തിൽ 228 ശതമാനം വർധനവാണ്​ രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന്​ ആർ.ടി.എയുടെ പ്ലാനിങ്​ ആൻഡ്​ ബിസിനസ്​ ഡവലപ്​മെന്‍റ ഡയറക്ടർ ആദിൽ ശാക്കിരി പറഞ്ഞു.

    ഫീൽഡ്​ പഠനത്തിന്‍റെയും വിശദമായ സാധ്യത വിലയിരുത്തലിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്​ പദ്ധതി വിപുലീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്​. ഷെയർ ടാക്സി യാത്രക്കാർക്ക്​ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക്​ യാത്ര സൗകര്യം ഒരുക്കുകയെന്നതാണ്​ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. ഒന്നിലധികം യാത്രക്കാർക്കാർക്ക്​ ഒരു ടാക്സിയിൽ യാത്ര അനുവദിക്കുന്നതിലൂടെ നഗരത്തിലെ ഗതാഗത തിരക്ക്​ വലിയ രീതിയിൽ കുറക്കാൻ സംരംഭത്തിന്​ കഴിഞ്ഞു. ഗതാഗതം സുഗമമാകുന്നതിനൊപ്പം കാർബൺ വ്യാപനം കുറക്കാനും സാധിച്ചു. യാത്രക്കാർക്ക്​ സൗകര്യപ്രദവും സുരക്ഷിതവുമായ യാത്ര വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിയമപരമല്ലാത്ത ടാക്സി സർവിസുകളെ തടയാനും പദ്ധതി സഹായകരമായതായി ആദിൽ ശാക്കിരി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഓപറേഷൻസ്​ കൺട്രോൺ റൂമുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ക്യാമറകൾ വഴി യാത്രകൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ യാത്രക്കാർക്ക്​ സുരക്ഷ ഉറപ്പുനൽകാനാവും. കൂടാതെ ഡ്രൈവർമാരുടെ പ്രകടനവും ഇതുവഴി വിലയിരുത്തും.


