സാ​ലി​ക്' ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മ​താ​ർ അ​ൽ താ​യ​ർ ദു​ബൈ ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ലി​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഓ​പ്പ​ണി​ങ്​ ബെ​ൽ മു​ഴ​ക്കു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദു​ബൈ: ദു​ബൈ ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ലി​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത ആ​ദ്യ​ദി​നം ത​ന്നെ 21 ശ​ത​മാ​നം മു​​ന്നേ​റ്റം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി 'സാ​ലി​ക്​' ഓ​ഹ​രി​ക​ൾ. ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഴ്ച​യി​ലെ വി​ൽ​പ​ന​ക്കു​​ശേ​ഷം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​യാ​ണ്​ ക​മ്പ​നി ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ലി​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്ത​ത്. ഒ​രു ഓ​ഹ​രി​ക്ക്​ 2 ദി​ർ​ഹം എ​ന്ന​നി​ല​യി​ൽ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന്‍റെ മൂ​ല്യം ആ​ദ്യ​ദി​ന വ്യാ​പാ​ര​ത്തി​ൽ 2.41 വ​രെ ​ ഉ​യ​ർ​ന്നു. വ്യാ​പാ​രം അ​വ​സാ​നി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ഓ​ഹ​രി​ക​ൾ ലി​സ്റ്റി​ങ്​ വി​ല​യേ​ക്കാ​ൾ 11 ശ​ത​മാ​നം ഉ​യ​ർ​ന്ന് 2.22 ദി​ർ​ഹ​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ്. ദു​ബൈ​യി​ലെ റോ​ഡ് ചു​ങ്കം സം​വി​ധാ​ന​മാ​യ 'സാ​ലി​കി'​ന്‍റെ ഓ​ഹ​രി​ക​ൾ​ക്ക് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ഭൂ​ത​പൂ​ർ​വ​മാ​യ പ്ര​തി​ക​ര​ണം ദൃ​ശ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു.

'സാ​ലി​ക്​' ഷെ​യ​റു​ക​ൾ​ക്ക് പ​ണ​മ​ട​ച്ച് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി ഈ ​മാ​സം 20ന് ​അ​വ​സാ​നി​ച്ച​പ്പോ​ൾ വേ​ണ്ട​തി​നേ​ക്കാ​ൾ 49 ഇ​ര​ട്ടി അ​പേ​ക്ഷ​ക​രാ​ണ് ഓ​ഹ​രി വാ​ങ്ങാ​ൻ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഒ​രു ഓ​ഹ​രി​ക്ക് ര​ണ്ട് ദി​ർ​ഹം എ​ന്ന​നി​ര​ക്കി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 5002 ദി​ർ​ഹം മു​ട​ക്കി 2501 ഓ​ഹ​രി​ക​ൾ വാ​ങ്ങാ​നാ​ണ് അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്. സാ​ലി​ക് ഓ​ഹ​രി​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വ​ർ​ധി​ച്ച ഡി​മാ​ൻ​ഡ് ക​ണ്ട് പൊ​തു​വി​പ​ണി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച ഷെ​യ​റു​ക​ൾ ഓ​ഹ​രി മൂ​ല​ധ​ന​ത്തി​ന്‍റെ 24.9 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ക്കി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. നി​ല​വി​ലു​ള്ള ഓ​ഹ​രി മൂ​ല​ധ​ന​ത്തി​ന്‍റെ 75.1 ശ​ത​മാ​നം ദു​ബൈ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ൽ തു​ട​രാ​നാ​ണ്​ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. സാ​ലി​ക്​ ഓ​ഹ​രി​ക്ക്​ ല​ഭി​ച്ച മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണം ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ശ​ക്ത​മാ​യ ബി​സി​ന​സ്​ മോ​ഡ​ലി​ന്‍റെ സാ​ക്ഷ്യ​മാ​ണെ​ന്ന്​ സാ​ലി​ക്​ ചീ​ഫ്​ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്​ ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ൽ ഹ​ദ്ദാ​ദ്​ പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ർ.‌​ടി.‌​എ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന ബി​സി​ന​സി​ൽ നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ​ക്ക് പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം നേ​ടാ​നു​ള്ള മി​ക​ച്ച അ​വ​സ​ര​മാ​ണ്​ ഓ​ഹ​രി വി​ൽ​പ​ന​യി​ലൂ​ടെ ല​ഭ്യ​മാ​യ​ത്. നേ​ര​ത്തേ ദു​​ബൈ ഇ​​ല​​ക്ട്രി​​സി​​റ്റി ആ​​ൻ​​ഡ്​ വാ​​ട്ട​​ർ അ​​തോ​​റി​​റ്റി(​ദേ​​വ)​​യു​​ടെ ഷെ​യ​റു​ക​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​ൻ ഐ.​പി.​ഒ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നും മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മാ​ണ്​ നി​ക്ഷേ​പ​ക​രി​ൽ​നി​ന്ന്​ ല​ഭി​ച്ച​ത്. ദു​ബൈ ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്‍റെ വ​ലു​പ്പം ഏ​ക​ദേ​ശം 3 ട്രി​ല്യ​ൺ ദി​ർ​ഹ​മാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ 10 സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ക​മ്പ​നി​ക​ളെ വി​പ​ണി​യി​ൽ ലി​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി നേ​ര​ത്തേ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. Show Full Article

Share price of 'Salik' on Dubai Financial Market is 21 percent on the first day Number went up