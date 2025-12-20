Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഷ​ക്​​ലാ​ൻ ‘വി​ൻ എ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 7:31 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 7:31 AM IST

    ഷ​ക്​​ലാ​ൻ ‘വി​ൻ എ ​ഡ്രീം ഹോം’ ​പ്ര​മോ​ഷ​ൻ 23 മു​ത​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ബം​പ​ർ സ​മ്മാ​നം ല​ക്ഷ്വ​റി ഫ്ലാ​റ്റ്​
    ഷ​ക്​​ലാ​ൻ ‘വി​ൻ എ ​ഡ്രീം ഹോം’ ​പ്ര​മോ​ഷ​ൻ 23 മു​ത​ൽ
    cancel
    camera_alt

    ഷ​ക്​​ലാ​ൻ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്‍റെ പ്ര​മോ​ഷ​ന​ൽ കാ​മ്പ​യി​​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങ്

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ആ​ഡം​ബ​ര ഫ്ലാ​റ്റ്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ ഷ​ക്​​ലാ​ൻ ഗ്രൂ​പ്. ഡി​സം​ബ​ർ 23 മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ ‘വി​ൻ എ ​ഡ്രീം ഹോം’ ​എ​ന്ന പേ​രി​ലു​ള്ള പ്ര​മോ​ഷ​ന​ൽ ക്യാ​മ്പ​യ്നി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​ണ്​ ഏ​താ​ണ്ട്​ 1.5 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം വി​ല​വ​രു​ന്ന ആ​ഡം​ബ​ര ഫ്ലാ​റ്റ്​ നേ​ടാ​ൻ അ​വ​സ​രം. കൂ​ടാ​തെ കാ​റു​ക​ൾ, ഐ​ഫോ​ൺ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ മ​റ്റു​ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും.

    ഈ​മാ​സം 23 മു​ത​ൽ അ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ഷം മാ​ർ​ച്ച് 22 വ​രെ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഷ​ക്​​ലാ​ൻ ബ്രാ​ഞ്ചു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 50 ദി​ർ​ഹ​ത്തി​ന് സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​ണ് ഫ്ലാ​റ്റ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ജാ​ക് ജെ.​എ​സ്. ഫോ​ർ കാ​ർ, ഐ ​ഫോ​ൺ 17 എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് മ​റ്റു സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ. മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ബൂ ഹാ​രി​സ്, സി.​ഇ.​ഒ എം.​പി സ​മീ​ർ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷ​മീ​ർ സ​ലാം എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന

    മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റ്​ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ചേ​ർ​ന്ന്​ കാ​മ്പ​യി​​ൻ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ബോ​ർ​ഡ്​ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ നി​ഹാ​ൽ നാ​സ​ൽ, ആ​ദി​ൽ അ​ബു ഹാ​രി​സ്​ എ​ന്നി​വ​രും ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ പി. ​ഷാ​ജി​മോ​നും ഫി​നാ​ൻ​സ്​ മാ​നേ​ജ​ർ വി.​പി ഷ​ഫീ​കും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഷ​ക്​​ലാ​ൻ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്‍റെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ്ര​മോ​ഷ​ന​ൽ കാ​മ്പ​യി​​നാ​ണി​ത്. 12 ആ​ഴ്ച നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ്ര​മോ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ ആ​കെ 13 വി​ജ​യി​ക​ളെ​യാ​ണ്​ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക. മാ​ർ​ച്ച്​ 23ന്​ ​ന​ട​ക്കു​ന്ന വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ബം​പ​ർ ജേ​താ​വി​നെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റ്​ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - Shaklan's 'Win a Dream Home' promotion starts from 23rd
    Similar News
    Next Story
    X