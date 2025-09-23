Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    23 Sept 2025 8:15 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 8:15 AM IST

    ശ​ഹാ​മ ഗ്രാൻഡ്​ മീ​ലാ​ദ് കാമ്പ​യ്​​ൻ സ​മാ​പി​ച്ചു

    ശ​ഹാ​മ ഗ്രാൻഡ്​ മീ​ലാ​ദ് കാമ്പ​യ്​​ൻ സ​മാ​പി​ച്ചു
    ശ​ഹാ​മ ഗ്രാ​ന്‍റ്​ മീ​ലാ​ദ് കാ​മ്പ​യ്​​ൻ

    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ശ​ഹാ​മ ഡി​വി​ഷ​ന്‍ ഐ.​സി.​എ​ഫ്, ആ​ര്‍.​എ​സ്.​സി, ഇ​ഹ്യാ​ഉ​സ്സു​ന്ന മ​ദ്ര​സ ഓ​ള്‍ഡ് ശ​ഹാ​മ, ദി​ന്നൂ​റൈ​ന്‍ മ​ദ്ര​സ ന്യൂ ​ശ​ഹാ​മ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ സം​യു​ക്താ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ തി​രു​വ​സ​ന്തം 1500 എ​ന്ന ശീ​ര്‍ഷ​ക​ത്തി​ല്‍ ഒ​രു മാ​സ​മാ​യി ന​ട​ന്ന മീ​ലാ​ദ് കാ​മ്പ​യി​ന്‍ സ​മാ​പി​ച്ചു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ശ​ഹാ​മ ബാ​ഹി​യ​യി​ലെ ഉ​മ്മു​ല്‍ ബ​സാ​ത്തീ​ന്‍ പാ​ര്‍ക്കി​ല്‍ രാ​വി​ലെ തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍, പാ​ര​ന്‍റി​ങ്​ ഓ​റി​യ​ന്‍റേ​ഷ​ന്‍, വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി-​ബ​ഹു​ജ​ന മീ​ലാ​ദ് റാ​ലി, ഇ​ശ​ല്‍ നൈ​റ്റ്, മീ​ലാ​ദ് സ​ന്ദേ​ശ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം എ​ന്നി​വ ന​ട​ന്നു.

    പാ​ര​ന്‍റി​ങ്​ ഓ​റി​യ​ന്‍റേ​ഷ​ന്‍ ക്ലാ​സി​ന് ട്രെ​യി​ന​ര്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഖാ​ഫി ചേ​ല​ക്ക​ര നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി. തു​ട​ര്‍ന്ന് ന​ട​ന്ന വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി-​ബ​ഹു​ജ​ന റാ​ലി​ക്ക് ഐ.​സി.​എ​ഫ്, ആ​ര്‍.​എ​സ്.​സി, മ​ദ്‌​റ​സാ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ള്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി. അ​മീ​ര്‍ ബാ​ഖ​വി, ഹാ​ഫി​ള് അ​ന്‍സാ​ര്‍ സ​ഖാ​ഫി, റി​യാ​സ് പ​ട്ടാ​മ്പി, ശ​ബീ​ര്‍ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ല്‍, ഹാ​ഫി​ള് സു​ഹൈ​ര്‍ ഫാ​ളി​ലി, അ​ഹ്‌​മ​ദ് നാ​സി​ഫ് ചെ​റു​വാ​ടി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ഇ​ശ​ല്‍മേ​ള​യും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    സ​മാ​പ​ന സം​ഗ​മം ഐ.​സി.​എ​ഫ് ശ​ഹാ​മ ഡി​വി​ഷ​ന്‍ ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​ന്‍ നി​സാ​ര്‍ സ​ഖാ​ഫി ആ​ദൂ​ര്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ശ​ഫീ​ഖ് ഹി​ഷ​മി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. നൗ​ഫ​ല്‍ സ​ഖാ​ഫി ക​ള​സ മീ​ലാ​ദ് സ​ന്ദേ​ശ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വും മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഖാ​ഫി ചേ​ല​ക്ക​ര ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ഫ​സ​ല്‍ ത​ങ്ങ​ള്‍ ക​രു​വ​ന്‍തി​രു​ത്തി ദു​ആ മ​ജ്‌​ലി​സി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി. സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​ക്കീം പ​ള്ളി​യ​ത്ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​മീ​റ​ലി ക​ൽ​പ​ക​ഞ്ചേ​രി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. കാ​മ്പ​യി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ല​ഹ​രി ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സ്, വ​നി​താ സം​ഗ​മം, കോ​ര്‍പ​റേ​റ്റ് ടാ​ക്‌​സ് ഉ​ല്‍ബോ​ധ​ന ക്ലാ​സ്, ബു​ര്‍ദ വാ​ര്‍ഷി​ക സം​ഗ​മം എ​ന്നീ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    News Summary - Shahama Grand Milad Campaign concludes
