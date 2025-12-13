Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    13 Dec 2025 7:15 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 7:15 AM IST

    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ ലൈം​ഗി​ക അ​തി​ക്ര​മ​ത്തി​ന്​​ ക​ടു​ത്ത ശി​ക്ഷ

    10 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ കു​റ​യാ​ത്ത ത​ട​വും ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം പി​ഴ​യും ല​ഭി​ക്കും
    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ ലൈം​ഗി​ക അ​തി​ക്ര​മ​ത്തി​ന്​​ ക​ടു​ത്ത ശി​ക്ഷ
    ദു​ബൈ: പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി ഉ​ഭ​യ​സ​മ്മ​ത​പ്ര​കാ​രം ലൈം​ഗി​ക​ബ​ന്ധ​ത്തി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും വേ​ശ്യാ​വൃ​ത്തി​ക്കും ശി​ക്ഷ ക​ടു​പ്പി​ച്ച്​ യു.​എ.​ഇ.

    10 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ കു​റ​യാ​ത്ത ത​ട​വും ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം പി​ഴ​യു​മാ​ണ്​ ശി​ക്ഷ. ഒ​രേ ലിം​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള​വ​രു​മാ​യി ലൈം​ഗി​ക ബ​ന്ധ​ത്തി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും സ​മാ​ന​മാ​യ ശി​ക്ഷ ല​ഭി​ക്കും. ഇ​ര​ക്ക്​ 16 വ​യ​സ്സ്​ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടി​ല്ല എ​ങ്കി​ൽ ലൈം​ഗി​ക​ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്​ കു​ട്ടി​യു​ടെ അ​നു​മ​തി നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കി​ല്ല.

    പ​ര​സ്പ​ര​സ​മ്മ​ത​ത്തോ​ടെ ലൈം​ഗി​ക ബ​ന്ധ​ത്തി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന 18 വ​യ​സ്സി​ന്​ താ​ഴെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്​ എ​തി​ർ​ക​ക്ഷി​യു​ടെ ലിം​ഗ​ഭേ​ദം പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​തെ ജു​വ​നൈ​ൽ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ച്​ ശി​ക്ഷ ല​ഭി​ക്കും. ദു​ഷ്പ്ര​വൃ​ത്തി​ക്കോ വേ​ശ്യാ​വൃ​ത്തി​ക്കോ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ശി​ക്ഷ​ക​ളും ​പു​തി​യ നി​യ​മ ഭേ​ദ​ഗ​തി അ​നു​സ​രി​ച്ച്​ ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:ChildrenSexual AssaultagainstUAE
