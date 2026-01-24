Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightറാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 Jan 2026 9:53 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Jan 2026 9:53 AM IST

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ പ​രി​സ്ഥി​തി നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ക​ടു​ത്ത പി​ഴ

    text_fields
    bookmark_border
    ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ന​ട​ന്ന​ത്​ 4326 പ​രി​സ്ഥി​തി നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ
    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ പ​രി​സ്ഥി​തി നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ക​ടു​ത്ത പി​ഴ
    cancel

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: പ​രി​സ്ഥി​തി നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ര്‍ വ​ലി​യ പി​ഴ ന​ല്‍കേ​ണ്ടി വ​രു​മെ​ന്ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ല്‍കി റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പ്. വി​നോ​ദ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ല​ത്തെു​ന്ന​വ​ര്‍ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ നി​യ​മ-​മാ​ര്‍ഗ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ പാ​ലി​ക്ക​ണം. അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യ മാ​ലി​ന്യ​നി​ക്ഷേ​പം, തീ ​ഉ​പ​യോ​ഗം, നി​ശ്ചി​ത സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ല​ല്ലാ​തെ​യു​ള്ള ബാ​ര്‍ബി​ക്യു, വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്ന് മാ​ലി​ന്യം വ​ലി​ച്ചെ​റി​യ​ല്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ല്‍ നി​ന്ന് എ​ല്ലാ​വ​രും വി​ട്ടു​നി​ല്‍ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ നി​ര്‍ദ്ദേ​ശി​ച്ചു. അം​ഗീ​കൃ​ത ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​തെ ബാ​ര്‍ബി​ക്യു, ക​ട​ല്‍ തീ​ര​ങ്ങ​ള്‍, പാ​ര്‍ക്കു​ക​ള്‍, റോ​ഡു​ക​ള്‍, ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ള്‍, ജോ​ലി സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ള്‍, പൊ​തു​യി​ട​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ മാ​ലി​ന്യം ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​ര്‍ധി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ക​െ​ണ്ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. വാ​ണി​ജ്യ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും ഈ ​നി​യ​മ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്ന് ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​നി​ല്‍ക്കാ​നാ​കി​ല്ല. ചി​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ പൊ​തു​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളി​യ​തി​ന് ശി​ക്ഷാ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.4326 പ​രി​സ്ഥി​തി നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് 2025ല്‍ ​റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. വി​നോ​ദ-​താ​മ​സ-​പൊ​തു സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന നി​രു​ത്ത​ര​വാ​ദ​പ​ര​മാ​യ സ​മീ​പ​നം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് നി​യ​മ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ള്‍.

    ഇ​വ ത​ട​യു​ന്ന​തി​ന് പ്ര​ത്യേ​ക പ​ട്രോ​ള്‍ സേ​ന​ക​ള്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ​ങ്ങും പ​രി​സ്ഥി​തി​സേ​ന 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​നി​ര​ത​രാ​ണ്. മ​ര്‍ജാ​ന്‍ ഐ​ല​ന്‍റ് കോ​ര്‍ണീ​ഷ്, അ​ല്‍ മ്യാ​രീ​ദ് കോ​ര്‍ണീ​ഷ് തു​ട​ങ്ങി പ്ര​ധാ​ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ സ്ഥി​ര​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന യൂ​നി​റ്റി​ക​ളും വി​ന്യ​സി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.എ​മി​റേ​റ്റി​ന്‍റെ പ്ര​കൃ​തി​സൗ​ന്ദ​ര്യം നി​ല​നി​ര്‍ത്തു​ന്ന​തി​നും പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സ​മൂ​ഹം പ​രി​സ്ഥി​തി മാ​ര്‍ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ ഓ​ര്‍മി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsRas Al khaimahPenaltiesenvironmental violations
    News Summary - Severe penalties for environmental violations in Ras Al Khaimah
    Similar News
    Next Story
    X