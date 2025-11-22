Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightയു​വ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 8:32 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 8:32 AM IST

    യു​വ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​ടെ 20 ബെ​സ്റ്റ് സെ​ല്ല​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഏ​ഴാം ക്ലാ​സു​കാ​രി

    text_fields
    bookmark_border
    യു​വ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​ടെ 20 ബെ​സ്റ്റ് സെ​ല്ല​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഏ​ഴാം ക്ലാ​സു​കാ​രി
    cancel
    camera_alt

    ഷാ​ർ​ജ പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യി​ലെ ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ ആ​ലി​യ ശൈ​ഖ് ബ്രി​ബു​ക്‌​സ് സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും മെ​മ​ന്‍റോ​യും ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ന്നു

    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ഹി​സ് ഗോ​സ്റ്റ്: അ​വ​ര്‍ ഇ​ന്‍ഹെ​റി​റ്റ​ന്‍സ് എ​ന്ന പ്ര​ഥ​മ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ലൂ​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യാ​ക​ര്‍ഷി​ച്ച് സ്‌​കൂ​ള്‍ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​നി ആ​ലി​യ ശൈ​ഖ്. അ​ബൂ​ദ​ബി സെ​ന്‍റ്​ ജോ​സ​ഫ്‌​സ് സ്‌​കൂ​ളി​ലെ ഏ​ഴാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​നി​യാ​ണ് ഈ ​മി​ടു​ക്കി.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം സ​മാ​പി​ച്ച ഷാ​ര്‍ജ രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യി​ലാ​ണ് ആ​ലി​യ ര​ചി​ച്ച നി​ഗൂ​ഢ​ത​ക​ളൊ​ളി​പ്പി​ച്ച പു​സ്ത​കം പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്ത​ത്. ബ്രി​ബു​ക്‌​സ് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ഹി​സ് ഗോ​സ്റ്റ്, അ​വ​ര്‍ ഇ​ന്‍ഹെ​റി​റ്റ​ന്‍സ് യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ യു​വ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​ടെ 20 ബെ​സ്റ്റ് സെ​ല്ല​ര്‍ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ല്‍ എ​ട്ടാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യി​ലെ രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര ഹാ​ളി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ ബ്രി​ബു​ക്‌​സ് സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും മെ​മ​ന്‍റോ​യും ന​ല്‍കി ആ​ലി​യ​യെ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    ആ​ലി​യ ശൈ​ഖി​ന്‍റെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ള്‍ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ ച​ട​ങ്ങി​ന് സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ചു. വാ​യ​ന​യോ​ട് അ​തീ​വ താ​ല്‍പ​ര്യ​മു​ള്ള ആ​ലി​യ പ​ഠ​ന​ത്തി​ലും മി​ടു​ക്കി​യാ​ണ്. ഹാ​രി പോ​ട്ട​റും പെ​ര്‍സി ജാ​ക്‌​സ​ണും വി​ങ്‌​സ് ഓ​ഫ് ഫ​യ​റു​മൊ​ക്കെ​യാ​ണ് ഇ​ഷ്ട​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളെ​ന്ന് ആ​ലി​യ പ​റ​യു​ന്നു. ആ​ദ്യ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ലൂ​ടെ​ത്ത​ന്നെ ആ​ലി​യ ദേ​ശീ​യ ശ്ര​ദ്ധ​നേ​ടി​യ​പ്പോ​ള്‍ അ​തി​ല്‍ സെ​ന്‍റ്​ ജോ​സ​ഫ്‌​സ് സ്‌​കൂ​ള്‍ അ​ധി​കൃ​ത​രും അ​ഭി​മാ​നി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. തി​രു​വ​ന്ത​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ അ​ജി​ത് ശൈ​ഖ് ഷ​ഫാ​ന ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​ളാ​ണ്. ആ​ഹി​ൽ അ​യാ​ൻ ശൈ​ഖ് സ​ഹോ​ദ​ര​നാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE Newsbest sellergulf news malayalam
    News Summary - Seventh grader among top 20 best-seller lists for young writers
    Similar News
    Next Story
    X