    Posted On
    19 Nov 2025 10:30 AM IST
    Updated On
    19 Nov 2025 10:30 AM IST

    സെവൻസ് ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്‍റ് സംഘടിപ്പിച്ചു

    പി.​എം ഹ​നീ​ഫ് മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ഓ​ൾ ഇ​ന്ത്യ സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ​വ​ർ

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ മ​ണ്ഡ​ലം കെ.​എം.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അ​ഞ്ചാ​മ​ത്​ പി.​എം ഹ​നീ​ഫ് മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ഓ​ൾ ഇ​ന്ത്യ സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ 2കെ25​ൽ അ​രോ​മ റി​സോ​ർ​ട്ട് മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ എ​ഫ്‌.​സി ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. ജി ​സെ​വ​ൻ എ​ഫ്.​സി അ​ൽ​ഐ​ൻ ടീ​മാ​ണ്​ റ​ണ്ണേ​ഴ്​​സ്. ന​വം​ബ​ർ 15ന് ​രാ​ത്രി ദു​ബൈ ഖി​സൈ​സ് ടാ​ല​ന്‍റ്​ സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫെ​സി​ലി​റ്റി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ​ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ 24 ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ർ. ശു​ക്കൂ​ർ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സി​ദ്ദീ​ഖ് കാ​ലൊ​ടി, മു​സ്ത​ഫ തി​രൂ​ർ, ജ​ന സെ​ക്ര​​ട്ട​റി നൗ​ഫ​ൽ വേ​ങ്ങ​ര, സി.​വി. അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, സ​ക്കീ​ർ പാ​ല​ത്തി​ങ്ങ​ൽ, ക​രീം കാ​ലൊ​ടി, ഷെ​രീ​ഫ് മാ​റാ​ക്ക​ര, ശി​ഹാ​ബ് ഇ​രു​വേ​റ്റി, എം.​ടി. നാ​സ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ കാ​സ​ർ​കോ​ട് എ​ഫ്.​സി മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും മി​റാ​ക്കി​ൾ എ​ഫ്.​സി അ​ൽ ഐ​ൻ നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ സി.​എ​ച്ച്. സെ​ന്‍റ​ർ ദു​ബൈ ചാ​പ്റ്റ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​സ്സ​മ​ദ് ആ​ന​മ​ങ്ങാ​ട്, ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ നാ​സ​ർ പു​ത്തൂ​ർ, ക​ൺ​വീ​ന​ർ നം​ഷീ​ദ് അ​ലി, മീ​ഡി​യ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജൗ​ഹ​ർ കാ​ട്ടു​ങ്ങ​ൽ, മ​ണ്ഡ​ലം കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ൾ, വി​വി​ധ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്, മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ട്രോ​ഫി​ക​ളും കാ​ഷ് പ്രൈ​സും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ പി.​വി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​സ്‌​ക​ർ കാ​ര്യ​വ​ട്ടം സ്വാ​ഗ​ത​വും ശി​ഹാ​ബ് ക​യ​ങ്കോ​ട​ൻ ന​ന്ദി​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

