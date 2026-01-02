Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​​ല്ലേ​ജി​ൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 6:16 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 6:16 AM IST

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​​ല്ലേ​ജി​ൽ ഏ​ഴ്​ ത​വ​ണ വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട്​

    text_fields
    bookmark_border
    ഏ​ഴ്​ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പു​തു​വ​ത്സ​ര​പ്പി​റ​വി​യാ​ണ്​ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്​
    ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​​ല്ലേ​ജി​ൽ ഏ​ഴ്​ ത​വ​ണ വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട്​
    cancel
    camera_alt

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​​ല്ലേ​ജി​ലെ വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട്

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ സു​പ്ര​ധാ​ന വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ൽ പു​തു​വ​ത്സ​ര​രാ​വി​ൽ വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട്​ പ്ര​ക​ട​നം അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്​ ഏ​ഴ്​ ത​വ​ണ. അ​തോ​ടൊ​പ്പം ഡ്രോ​ൺ ഷോ​ക്കും വ​ൻ ജ​ന​ക്കൂ​ട്ടം സാ​ക്ഷി​ക​ളാ​യി. ഏ​ഴ്​ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പു​തു​വ​ത്സ​ര​പ്പി​റ​വി​ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ്​ വെ​ടി​ക്കെ​ട്ടു​ക​ൾ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ലെ പ്ര​ധാ​ന​വേ​ദി​യി​ൽ സം​ഗീ​ത​നി​ശ​യും മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​റ്റു നി​ര​വ​ധി വി​നോ​ദ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    പു​തു​വ​ത്സ​രം പ്ര​മാ​ണി​ച്ച്​ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യം ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്നു. ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ളാ​ണ്​ വെ​ടി​ക്കെ​ട്ടും വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും കാ​ണാ​നാ​യി എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്ന​ത്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ​വ​ലി​യ​നു​ക​ൾ, വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം, സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ഷോ​പ്പി​ങ്​ അ​നു​ഭ​വം, റൈ​ഡു​ക​ൾ, ത​ൽ​സ​മ​യ വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സാ​ധാ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം അ​തി​ഥി​ക​ളെ അ​ത്ഭു​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന മ​റ്റ് ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ഇ​ത്ത​വ​ണ ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​​ല്ലേ​ജി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട വി​നോ​ദ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ന്‍റെ 30ാം സീ​സ​ൺ ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 15മു​ത​ലാ​ണ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ഞാ​യ​ർ മു​ത​ൽ വ്യാ​ഴം വ​രെ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ 25 ദി​ർ​ഹ​മും വെ​ള്ളി, ശ​നി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ 30 ദി​ർ​ഹ​മു​മാ​ണ്​ ടി​ക്ക​റ്റ്​ നി​ര​ക്ക്. മൂ​ന്നു വ​യ​സ്സു​വ​രെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും 65 വ​യ​സ്സി​ന്​ മു​ക​ളി​ലു​ള്ള പ്രാ​യ​മാ​യ​വ​ർ​ക്കും നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്കും പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:global villagegulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - Seven shots fired at Global Village
    Similar News
    Next Story
    X