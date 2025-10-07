Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഅബൂദബിയിൽ ഏഴ്​...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 8:46 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 8:46 AM IST

    അബൂദബിയിൽ ഏഴ്​ നഴ്​സറികൾക്കും രണ്ട്​ സ്കൂളുകൾക്കും അനുമതി

    text_fields
    bookmark_border
    ന​ഴ്​​സ​റി​ക​ളി​ൽ 4,539 സീ​റ്റു​ക​ൾ​കൂ​ടി വ​ർ​ധി​ക്കും
    അബൂദബിയിൽ ഏഴ്​ നഴ്​സറികൾക്കും രണ്ട്​ സ്കൂളുകൾക്കും അനുമതി
    cancel

    അ​ബൂ​ദ​ബി: എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, വി​ജ്ഞാ​ന വ​കു​പ്പ്​ (അ​ഡെ​ക്) സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പു​തു​താ​യി ഏ​ഴ്​ ന​ഴ്​​സ​റി​ക​ൾ​ക്കും ര​ണ്ട്​ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്കും കൂ​ടി സൈ​ല​ൻ​സ്​ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. അ​ബൂ​ദ​ബി, അ​ൽ​ഐ​ൻ, അ​ൽ ദ​ഫ്​​റ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ പു​തി​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ക്കു​ക. ഇ​തോ​ടെ സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ന​ഴ്​​സ​റി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 233ഉും ​സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 220 ആ​യും വ​ർ​ധി​ക്കും. പു​തി​യ ന​ഴ്​​സ​റി, സ്കൂ​ളു​ക​ൾ തു​റ​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ 4,539 സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ​കൂ​ടി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്​ പ്ര​വേ​ശ​നം സാ​ധ്യ​മാ​കും. എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ ജ​ന​സം​ഖ്യ വ​ർ​ധ​ന​വി​ന്​ അ​നു​സ​രി​ച്ച്​ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന്‍റെ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യെ അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ അ​ഡെ​ക്​ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    അ​ബൂ​ദ​ബി അ​ൽ റീം ​ഐ​ല​ന്‍റി​ലെ ച​ബ്ബി ചീ​ക്സ്​ ന​ഴ്​​സ​റി, മ​ദീ​ന​ത്ത്​ സാ​യി​ദി​ലെ കി​ഡ്​​സ്​ ഫാ​ന്‍റ​സി ന​ഴ്​​സ​റി, ഖ​ലീ​ഫ സി​റ്റി​യി​ൽ അ​ഫ്​​ല​ജ്​ ന​ഴ്​​സ​റി, അ​ൽ ഹി​സ്ന​ലി​ലെ ബെ​യ്​​നൗ​ന ന​ഴ്​​സ​റി, അ​ൽ ബ​തീ​നി​ലെ കി​ഡ്​​സ്​ അ​ക്കാ​ദ​മി ന​ഴ്​​സ​റി, മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ സി​റ്റി​യി​ലെ റെ​ഡ്​​വു​ഡ്​ ന​ഴ്​​സ​റി, യാ​സ്​ ഐ​ല​ന്‍റി​ലെ റെ​ഡ്​​വു​ഡ്​ ന​ഴ്​​സ​റി എ​ന്നീ ന​ഴ്​​സ​റി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ്​ ലൈ​സ​ൻ​സ്​ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്​. അ​ൽ ഐ​ൻ ശി​ഹാ​ബ്​ അ​ൽ അ​ശ്​​ക​റി​ലെ പ്രീ​മി​യം ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ പ്രൈ​വ​റ്റ്​ സ്കൂ​ൾ, അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ ഖ​ലീ​ഫ​ സി​റ്റി​യി​ലു​ള്ള യാ​സ്മി​ന അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സ്കൂ​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ ലൈ​സ​ൻ​സ്​ നേ​ടി​യ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ. പു​തു​താ​യി ര​ണ്ട്​ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ കൂ​ടി തു​റ​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 3,610 സീ​റ്റു​ക​ൾ​കൂ​ടി വ​ർ​ധി​ക്കും. എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്​ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക മി​ക​വും വ്യ​ക്തി​ത്വ വി​ക​സ​ന​വും ഒ​രു​പോ​ലെ പ​രി​പോ​ഷി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും വി​ധ​ത്തി​ൽ വ്യ​ത്യ​സ്ത പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ്​ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. അ​ഡെ​കി​ന്‍റെ പു​തി​യ നീ​ക്കം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ആ​ഗോ​ള കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന എ​മി​റേ​റ്റി​ന്‍റെ പ​ദ​വി കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തും. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​വും വൈ​വി​ധ്യ​വും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ച്​ കൊ​ണ്ട്​ വി​ത്യ​സ്​​ത​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള​തു​മാ​യ പ​ഠ​നാ​നു​ഭ​വം എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Abu DhabiSchoolsNurseriesgulf news malayalam
    News Summary - Seven nurseries and two schools approved in Abu Dhabi
    Similar News
    Next Story
    X