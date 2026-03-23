    date_range 23 March 2026 7:16 PM IST
    date_range 23 March 2026 7:16 PM IST

    യു.എ.ഇയിൽ ഏഴ്​ മിസൈലുകളും 16 ഡ്രോണുകളും തടഞ്ഞു

    ചീളുകൾ വീണ്​ അബൂദബിയിൽ ഇന്ത്യക്കാരന്​ പരിക്കേറ്റു
    ദുബൈ: സംഘർഷം ആരംഭിച്ച്​ 24ാം ദിനമായ തിങ്കളാഴ്ച യു.എ.ഇയുടെ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനം 7 ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും 16 ഡ്രോണുകളും തടഞ്ഞുവെന്ന്​ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. ഇറാന്റെ ആക്രമണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം ഇതുവരെ യു.എ.ഇ 352 ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും 15 ക്രൂസ് മിസൈലുകളും 1,789 ഡ്രോണുകളും നേരിട്ടതായി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

    അതിനിടെ രാജ്യത്ത്​ വിവിധ സംഭവങ്ങളിലായി ആകെ പരിക്കേറ്റവരുടെ എണ്ണം 161ആയി. തിങ്കളാഴ്ച അബൂദബിയിൽ മിസൈൽ ചീളുകൾ വീണ്​ ഇന്ത്യക്കാരന്​ പരിക്കേറ്റിരുന്നു. അൽ ശവാമിഖ്​ പ്രദേശത്താണ്​ വിജയകരമായ ​മിസൈൽ വ്യോമപ്രതിരോധത്തിനിടെ ചീളുകൾ പതിച്ചത്​. ചെറിയ പരിക്കാണ്​ സംഭവിച്ചതെന്ന്​ അബൂദബി മീഡിയ ഓഫീസ്​ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്​തമാക്കി. നേരത്തെ വിവിധ സംഭവങ്ങളിലായി രാജ്യത്ത്​ ഇറാൻ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്​ 8പേരാണ്​. ​

    രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയും പരമാധികാരവും സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം പൂർണ സജ്ജമാണെന്നും, രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥിരതയും ദേശീയ താൽപര്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ ഉറപ്പുനൽകി.

    TAGS: Gulf News, US Iran War, Israel Iran War
    News Summary - Seven missiles and 16 drones intercepted in UAE
