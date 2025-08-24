Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 24 Aug 2025 8:02 AM IST
    date_range 24 Aug 2025 8:02 AM IST

    ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ 10 കോ​ടി​യു​ടെ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി സേ​വ

    അ​ൽ ബ​താ​യ, അ​ൽ മ​ദാം, മ​ലീ​ഹ, അ​ൽ ദൈ​ദ്​ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​ത്​​
    ഷാ​ർ​ജ: എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ മ​ധ്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ 10.5 കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മി​ന്‍റെ വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ഷാ​ർ​ജ ഇ​ല​ക്​​ട്രി​സി​റ്റി, വാ​ട്ട​ർ ആ​ൻ​ഡ്​ ഗ്യാ​സ്​ അ​തോ​റി​റ്റി (സേ​വ).അ​ൽ ബാ​ത​യ, അ​ൽ മ​ദാം, മ​ലീ​ഹ, അ​ൽ​ദൈ​ദ്​ എ​ന്നീ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 2024 ജൂ​ണി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളാ​ണ്​ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​ത്.ഹൈ, ​ലോ വോ​ൾ​ട്ടേ​ജ്​ ശൃം​ഖ​ല​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ൽ, മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ പോ​കു​ന്ന ലൈ​നു​ക​ൾ ഭൂ​മി​ക്ക​ടി​യി​ലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ, 20 റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ തെ​രു​വ്​ വി​ള​ക്കു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ൽ, 136,181 മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​ത്തി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി കേ​ബി​ളു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്. ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള 108 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​യോ​ജ​നം ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ സേ​വ​യു​ടെ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ റീ​ജ്യ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ​ൻ​ജീ​നി​യ​ർ ഖ​ലീ​ഫ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ൽ ത​നേ​ജി പ​റ​ഞ്ഞു.

    യു.​എ.​ഇ സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​വും ഷാ​ർ​ജ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഡോ. ​സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ൽ ഖാ​സി​മി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ്​ വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ അ​തി​വേ​ഗം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.വാ​ണി​ജ്യ, വ്യ​വ​സാ​യ, റ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ, ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റ്​ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്കെ​ല്ലാം മി​ക​ച്ച സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ ല​ഭ്യ​മാ​വു​ക​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

