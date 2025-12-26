Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    26 Dec 2025 8:14 PM IST
    Updated On
    26 Dec 2025 8:14 PM IST

    ഗുരുതര നിയമലംഘനം: അജ്​മാനിൽ റിക്രൂട്ടിങ്​ ഏജൻസിയുടെ ലൈസൻസ്​ പിൻവലിച്ചു

     ഗാർഹിക ജീവനക്കാർ

    അജ്​മാൻ: ഗാർഹിക ജീവനക്കാരുടെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ ഗുരുതര നിയമലംഘനം നടത്തിയ റിക്രൂട്ടിങ്​ ഏജൻസിയുടെ അംഗീകാരം റദ്ദാക്കി.

    അജ്മാനിലെ ഊദ് അൽ റീം എന്ന റിക്രൂട്ടിങ് ഏജൻസിയുടെ അംഗീകാരമാണ്​ മാനവ വിഭവ ശേഷി, എമിറടൈസേഷൻ റദ്ദാക്കിയത്​. സ്ഥാപനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഗാർഹിക തൊഴിലാളി നിയമത്തിലെ വിവിധ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കപ്പെട്ടില്ലെന്നും ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടുകൾ ​ കണ്ടെത്തിയതായും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. അതേസമയം, വീഴ്ചകൾ പരിഹരിക്കാനും, പിഴ അടച്ച്​ നിയമവിധേയമാകാനും കമ്പനി അധികൃതർക്ക് മന്ത്രാലയം അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അംഗീകാരമുള്ള റിക്രൂട്ടിങ്​ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ക്രമക്കേടുകൾ ​കണ്ടെത്തിയാൽ 600590000 എന്ന നമ്പറിൽ റിപോർട്ട്​ ചെയ്യണമെന്ന്​ മന്ത്രാലയം അഭ്യർഥിച്ചു. തൊഴിൽ മേഖലയുടെ നിയന്ത്രണത്തിനും തൊഴിലുടമകൾ, റിക്രൂട്ടിങ്​ സ്ഥാപനങ്ങൾ, തൊഴിലാളികൾ എന്നിവരുടെ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിനും മന്ത്രാലയം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്​.

    മന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്​സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള അംഗീകൃത റിക്രൂട്ടിങ്​ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി മാത്രം ഇടപാടുകൾ നടത്തണമെന്ന്​ തൊഴിലുടമളോട്​ അധികൃതർ അഭ്യർഥിച്ചു. അല്ലാത്ത പക്ഷം, നിയമ നടപടകളിലേക്ക്​ നയിക്കുകയും ആരോഗ്യത്തിനും അപകടങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുമെന്നും മന്ത്രായം മുന്നറിയിപ്പുനൽകി. മാനുഷികമായ മൂല്യങ്ങളും ഉയർന്ന നിലവാരവും അനുസരിച്ചാണ്​ യു.എ.ഇയിൽ ​ഗാർഹിക തൊഴിൽ വിപണി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്​. ഈ വർഷം ആദ്യ പകുതി പിന്നിടുമ്പോൾ നിയമലംഘനം കണ്ടെത്തിയ 37 സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ മന്ത്രാലയം നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. അതോടെ ഈ വർഷം നടപട നേരിടുന്ന റിക്രൂട്ടിങ്​ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം 107ലെത്തി.


