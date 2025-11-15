സീനിയർ ചേംബർ ഓണാഘോഷംtext_fields
ദുബൈ: സീനിയർ ചേംബർ ഇന്റർനാഷനൽ ദുബൈ ലീജിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓണവും കേരളപ്പിറവി ദിനവും അജ്മാൻ ഇന്ത്യ ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂളിൽ ആഘോഷിച്ചു. യോഗത്തിൽ സീനിയർ ചേംബർ ഇന്റർനാഷനൽ ദുബൈ ലീജിയൻ പ്രസിഡന്റ് സുരേഷ് പുറവങ്കര അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു .
ലീജിയനിലെ മുതിർന്ന അംഗം രവീന്ദ്രൻ ദീപം കൊളുത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അഡ്വ. വി.സി ചാക്കോ, അരുൺ കൃഷ്ണൻ, സഹദേവ പണിക്കർ, മഹേഷ് കൃഷ്ണൻ, മുനീർ അൽ വഫ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. സെക്രട്ടറി അരുൺ സുന്ദർരാജ് സ്വാഗതവും ട്രഷറർ രാകേഷ് മുട്ടിൽ നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തി. പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർമാരായ സനീഷ് മുട്ടിൽ, പുഷ്പ മഹേഷ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അംഗങ്ങളുടെ തിരുവാതിരയും സംഘഗാനവും അടക്കം ക്ലബ് അംഗങ്ങളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറിയിരുന്നു.
