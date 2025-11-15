Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    15 Nov 2025 8:19 AM IST
    15 Nov 2025 8:19 AM IST

    സീ​നി​യ​ർ ചേം​ബ​ർ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ദു​ബൈ ലീ​ജി​യ​ന്‍റെ

    നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഓ​ണം-​കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    ദു​ബൈ: സീ​നി​യ​ർ ചേം​ബ​ർ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ദു​ബൈ ലീ​ജി​യ​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഓ​ണ​വും കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​ന​വും അ​ജ്മാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സീ​നി​യ​ർ ചേം​ബ​ർ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ദു​ബൈ ലീ​ജി​യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സു​രേ​ഷ് പു​റ​വ​ങ്ക​ര അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു .

    ലീ​ജി​യ​നി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന അം​ഗം ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ ദീ​പം കൊ​ളു​ത്തി ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​ഡ്വ. വി.​സി ചാ​ക്കോ, അ​രു​ൺ കൃ​ഷ്ണ​ൻ, സ​ഹ​ദേ​വ പ​ണി​ക്ക​ർ, മ​ഹേ​ഷ് കൃ​ഷ്ണ​ൻ, മു​നീ​ർ അ​ൽ വ​ഫ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​രു​ൺ സു​ന്ദ​ർ​രാ​ജ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ രാ​കേ​ഷ് മു​ട്ടി​ൽ ന​ന്ദി​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പ്രോ​ജ​ക്ട് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ സ​നീ​ഷ് മു​ട്ടി​ൽ, പു​ഷ്പ മ​ഹേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ തി​രു​വാ​തി​ര​യും സം​ഘ​ഗാ​ന​വും അ​ട​ക്കം ക്ല​ബ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യി​രു​ന്നു.

