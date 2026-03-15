സേമിയ കുനാഫ
ചേരുവകൾ
- സേമിയ: 250 - 300 ഗ്രാം (വറുത്ത നേർത്ത സേമിയ കൈകൊണ്ട് പൊടിച്ചത്)
- ബട്ടർ: 100 ഗ്രാം (ഉരുക്കിയത്)
- ഫുഡ് കളർ: ഒരു നുള്ള് ഓറഞ്ച്/മഞ്ഞ (ആവശ്യമെങ്കിൽ)
- ക്രീം ഫില്ലിംഗിന്:
- ക്രീം ചീസ്: 100 - 150 ഗ്രാം
- പാൽ: 1 കപ്പ്
- കോൺഫ്ലവർ: 1 ടേബിൾസ്പൂൺ
- പഞ്ചസാര: 2-3 ടേബിൾസ്പൂൺ
- ഫ്രഷ് ക്രീം: 1/2 കപ്പ് (ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ക്രീമി ആകാൻ)
ഷുഗർ സിറപ്പിന്:
- പഞ്ചസാര: 1 കപ്പ്
- വെള്ളം: 1/2 കപ്പ്
- നാരങ്ങാനീര്: 1 ടീസ്പൂൺ
- റോസ് വാട്ടർ: 1/2 ടീസ്പൂൺ
പാചകം ചെയ്യുന്ന വിധം
സേമിയ തയ്യാറാക്കുക: ഒരു പാത്രത്തിൽ സേമിയ നന്നായി പൊടിച്ച് അതിലേക്ക് ഉരുക്കിയ ബട്ടറും ഫുഡ് കളറും ചേർത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിക്കുക.
ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കുക: ഒരു പാനിൽ പാൽ, പഞ്ചസാര, കോൺഫ്ലവർ (അല്പം പാലിൽ കലക്കിയത്) എന്നിവ ചേർത്ത് കുറഞ്ഞ തീയിൽ ഇളക്കി കട്ടിയാക്കുക. ഇതിലേക്ക് ക്രീം ചീസ് ചേർത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിച്ച് ക്രീം പരുവത്തിലാക്കി മാറ്റി വെക്കുക.
ലെയറിങ്: കുനാഫ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ തടവുക. തയ്യാറാക്കിയ സേമിയയുടെ പകുതി ഇതിൽ നിരത്തി നന്നായി അമർത്തുക. അതിനു മുകളിൽ തയ്യാറാക്കിയ ക്രീം ചീസ് മിശ്രിതം ഒഴിക്കുക (വശങ്ങളിൽ എത്താതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക). ബാക്കിയുള്ള സേമിയ ഉപയോഗിച്ച് ക്രീമിനെ പൂർണ്ണമായും മൂടുക.
വേവിക്കുന്ന വിധം
പാത്രം അടച്ചു വെച്ച് കുറഞ്ഞ തീയിൽ 10-15 മിനിറ്റ് വേവിക്കുക. ഒരു വശം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയാൽ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് അടുത്ത വശവും 5-10 മിനിറ്റ് വേവിക്കുക. (ഓവനിലാണെങ്കിൽ 180°C-ൽ 20-30 മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യാം).
സിറപ്പ് ഒഴിക്കുക: ചൂടുള്ള കുനാഫയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് തണുത്ത ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിക്കുക. പിസ്ത പൊടിച്ചത് മുകളിൽ വിതറി അലങ്കരിക്കാം.
