Posted Ondate_range 5 Nov 2025 8:40 AM IST
Updated Ondate_range 5 Nov 2025 8:40 AM IST
സീതി ഹാജി മെമ്മോറിയൽ ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റ് ഞായറാഴ്ച
News Summary - Seeti Haji Memorial Football Tournament on Sunday
ദുബൈ: ദുബൈ കെ.എം.സി.സി മലപ്പുറം ജില്ല കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 16ാമത് സീതി ഹാജി മെമ്മോറിയൽ ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റ് നവംബർ ഒമ്പത് ഞായറാഴ്ച ദുബൈ സ്പോർട്സ് ബേ അബൂഹൈലിൽ നടക്കും.
ജില്ലയിലെ 16 ടീമുകൾ മാറ്റുരക്കാനെത്തുന്ന മത്സരം നേരിൽ കാണാൻ യു.എ.ഇയിലെ എല്ലാ കായികപ്രേമികളെയും ക്ഷണിക്കുന്നതായി ദുബൈ കെ.എം.സി.സി മലപ്പുറം ജില്ല പ്രസിഡന്റ് സിദ്ദീഖ് കാലോടി, ജനറൽ സെക്രട്ടറി നൗഫൽ വേങ്ങര, ട്രഷറർ സി.വി. അഷറഫ് എന്നിവർ അറിയിച്ചു.
