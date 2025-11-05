Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightസീതി ഹാജി മെമ്മോറിയൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 5 Nov 2025 8:40 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 8:40 AM IST

    സീതി ഹാജി മെമ്മോറിയൽ ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റ് ഞായറാഴ്ച

    text_fields
    bookmark_border
    സീതി ഹാജി മെമ്മോറിയൽ ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റ് ഞായറാഴ്ച
    cancel
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 16ാമ​ത് സീ​തി ഹാ​ജി മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ന​വം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​ത് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ദു​ബൈ സ്പോ​ർ​ട്സ് ബേ ​അ​ബൂ​ഹൈ​ലി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    ജി​ല്ല​യി​ലെ 16 ടീ​മു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ക്കാ​നെ​ത്തു​ന്ന മ​ത്സ​രം നേ​രി​ൽ കാ​ണാ​ൻ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ എ​ല്ലാ കാ​യി​ക​പ്രേ​മി​ക​ളെ​യും ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​ദ്ദീ​ഖ് കാ​ലോ​ടി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൗ​ഫ​ൽ വേ​ങ്ങ​ര, ട്ര​ഷ​റ​ർ സി.​വി. അ​ഷ​റ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:football tournamentSeeti Haji Memorial Football
    News Summary - Seeti Haji Memorial Football Tournament on Sunday
    Similar News
    Next Story
    X