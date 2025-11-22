Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    22 Nov 2025 8:40 AM IST
    22 Nov 2025 8:40 AM IST

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ൽ ‘ല​വ് എ​മി​റേ​റ്റ്‌​സ്’ ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പി​ന്​ തു​ട​ക്കം

    യു.​എ.​ഇ​യോ​ടു​ള്ള സ്നേ​ഹ​സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​ൻ ന​വം​ബ​ർ 30 വ​രെ അ​വ​സ​രം
    ദു​ബൈ ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ല​വ് എ​മി​റേ​റ്റ്സ് പ​വി​ലി​യ​നി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ​യോ​ടു​ള്ള സ്നേ​ഹ​വും ക​ട​പ്പാ​ടും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ല​വ് എ​മി​റേ​റ്റ്‌​സ്’ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഒ​ന്നാം പ​തി​പ്പി​ന് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും വി​ദേ​ശി​ക​ൾ​നി​ന്നും ല​ഭി​ച്ച വ​ലി​യ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത​യെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഈ ​വ​ർ​ഷം കൂ​ടു​ത​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ രീ​തി​യി​ലാ​ണ്​ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. യു.​എ.​ഇ സ​മൂ​ഹ വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് സം​രം​ഭം.

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ലെ യൂ​റോ​പ്യ​ൻ പ​വി​ലി​യ​ന്‍റെ എ​തി​ർ​വ​ശ​ത്ത് പ്ര​ത്യേ​കം ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന പ​വി​ലി​യ​ൻ ന​വം​ബ​ർ 20 മു​ത​ൽ 30 വ​രെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ സ്വീ​ക​രി​ക്കും. എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 11 മ​ണി വ​രെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പ​വി​ലി​യ​നി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് യു.​എ.​ഇ​യോ​ടു​ള്ള ന​ന്ദി​യും സ്നേ​ഹ​വും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഭി​ത്തി​ക​ളി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കാ​നും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ പ​ക​ർ​ത്തി സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ ല​വ്​ എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ ഹാ​ഷ്‌​ടാ​ഗോ​ടെ പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​നും അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ട്. മാ​ത്ര​വു​മ​ല്ല ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന് വി​വി​ധ സ്മ​ര​ണി​ക സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കും.

    യു.​എ.​ഇ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കി​യ സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വം, അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ, സ​ഹി​ഷ്ണു​ത, സൗ​ഹാ​ർ​ദം എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ എ​ഴു​താ​നാ​കു​ന്ന ഈ ​വേ​ദി പ്ര​വാ​സി​ക​ളും പൗ​ര​ന്മാ​രും ഒ​രു​പോ​ലെ പ​ങ്കു​ചേ​രു​ന്ന ഒ​രു മ​നോ​ഹ​ര പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പ​വി​ലി​യ​ൻ മു​ഴു​വ​ൻ നി​റ​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്, ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​തി​ൽ​നി​ന്ന് കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    യു.​എ.​ഇ​യോ​ടു​ള്ള സ്നേ​ഹ​വും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ഗോ​ള ഖ്യാ​തി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ങ്കും എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം. പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും യു.​എ.​ഇ​യോ​ടു​ള്ള അ​ടു​പ്പ​വും സ്നേ​ഹ​വും സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​മാ​യി പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ‘ല​വ് എ​മി​റേ​റ്റ്സ്’

    അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു.

