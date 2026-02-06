Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    6 Feb 2026 9:56 PM IST
    6 Feb 2026 9:56 PM IST

    അബൂദബിയിൽ കടലിന്​ മുകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ സീ ഗ്ലൈഡർ

    • -ഡി.സി.ടി അബൂദബിയും വെർസ അഡ്വാൻസ്​ഡ്​ മാരിടൈം സർവിസസും​ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു
    • -അബൂദബി സിറ്റിയിൽനിന്ന്​ അൽ ദഫ്​റ മേഖല വരെയാണ്​ യാത്ര
    അബൂദബിയിൽ കടലിന്​ മുകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ സീ ഗ്ലൈഡർ
    അബൂദബി: അബൂദബി നിവാസികൾക്ക്​ കടലിന്​ മുകളിലൂടെ സീ ഗ്ലൈഡറുകൾ ഉപയോഗിച്ച്​ അധിവേഗത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ അവസരമൊരുങ്ങുന്നു. ഈ രംഗത്തെ യു.എ.ഇയിലെ പ്രമുഖ സാ​ങ്കേതിക വിദ്യ കമ്പനിയായ വെർസ അഡ്വാൻസ്​ഡ്​ മാരിടൈം സർവിസസ്​​ എന്ന കമ്പനിയാണ് അബൂദബിയിൽ​ ഇലക്​ട്രിക്​ സീ ഗ്ലൈഡറുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നത്​.

    അബൂദബി സാംസ്കാരിക-ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്​മെന്‍റ്​, (ഡി.സി.ടി-അബൂദബി), അബൂദബി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്‍റ്​ ഓഫിസ് (എ.ഡി.ഐ.ഒ), ഇന്‍റ്​ഗ്രേറ്റഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സെന്‍റർ (അബൂദബി മൊബിലിറ്റി) എന്നിവർ ചേർന്ന്​ വെർസയുമായി ഇതിനായി കരാർ ഒപ്പുവെച്ചു. അബൂദബിയിൽ തീരദേശ ഗതാഗതവും വിവിധ പ്രദേശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം വിനോദ സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കാനും പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

    പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ അബൂദബി സിറ്റിക്കും അൽ ദഫ്​റ മേഖലക്കും ഇടയിലായിരിക്കും സീ ഗ്ലൈഡർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള യാത്ര. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ എമിറേറ്റിലുടനീളം സർവിസ്​ വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ്​ പദ്ധതി. കടലിൽ നിന്ന്​ നാല്​ മീറ്റർ മുതൽ 150 മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിലായിരിക്കും ഇലക്​ട്രിക്​ സീ ഗ്ലൈഡറുകൾ പറക്കുക. അഞ്ചോ ആറോ പേർക്ക്​ സഞ്ചരിക്കാവുന്ന ചെറു ഗ്ലൈഡറുകളാണ്​ വികസിപ്പിക്കുന്നത്​. പൂർണമായും വൈദ്യുതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ ഗ്ലൈഡറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്​ കൊണ്ട്​​ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണവും ഉണ്ടാവില്ല.

    യു.എ.ഇയിലെ ആദ്യ സീഗ്ലൈഡർ ഓപറേറ്റർമാരായ വെർസ 2022ൽ മുതൽ ഇലക്​ട്രിക്​ സീഗ്ലൈഡറുകൾ വികസിപ്പിച്ചുവരുന്നുണ്ട്​. പുതിയ കരാർ പ്രകാരം സീ ഗ്ലൈഡറുകൾ വിന്യസിക്കുന്നതിന്‍റെ പാരിസ്ഥിഥിതികവും വാണിജ്യപരവും പ്രവർത്തനപരവുമായ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനവും വെർസ നടത്തും. അബൂദബിയുടെ വിശാലമായ ടൂറിസം ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക്​ അനുസൃതമായി റൂട്ടുകളും ഷെഡ്യൂളുകളും നിശ്ചയിക്കുന്നതുൾപ്പെടെ പ്രവർത്തന മാതൃകകളും ഇവർ പരിശോധിക്കും. തുടർന്ന്​ 2028ൽ സീ ഗ്ലൈഡറുകൾ എമിറേറ്റിൽ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ സർവിസ്​ തുടങ്ങാനാണ്​ പദ്ധതി.

    സീ ഗ്ലൈഡർ പോലെ നൂതനവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദപരമായ ഗതാഗത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ അബൂദബിയുടെ കണക്ടിവിറ്റി മെച്ചപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല, താമസക്കാർക്കും ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കുമായി സുസ്ഥിരമായ വളർച്ചയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയും സമാനതകളില്ലാത്ത അനുഭവം സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്​ ലക്ഷ്യമെന്ന്​ ഡി.സി.ടി അബൂദബി ഡയറക്ടർ ജനറൽ സാലിഹ്​ മുഹമ്മദ്​ അൽ ഗെസിറി പറഞ്ഞു.

