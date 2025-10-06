Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 7:44 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 7:44 PM IST

    സ്ക്രീൻ സമയം വില്ലനാകുന്നു; ‘വെർച്വൽ ഓട്ടിസം’ വർധിക്കുന്നുവെന്ന്​ വിദഗ്ദർ

    അഞ്ച്​ പുതിയ മൊബൈൽ ആപ്പുകൾ അവതരിപ്പിച്ച്​ മലയാളികളുടെ സംരംഭം
    jwel press meet
    ദുബൈയിലെ ജുവൽ ഓട്ടിസം റിഹാബി​ലിറ്റേഷൻ കേന്ദ്രം സംഘാടകർ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു

    Listen to this Article

    ദുബൈ: കുട്ടികളുടെ സ്ക്രീൻ സമയത്തിൽ നിയന്ത്രണമില്ലാത്തതിനാൽ ‘വെർച്വൽ ഓട്ടിസം’ വർധിക്കുന്നുവെന്ന്​ വിദഗ്ദർ. ദുബൈ വേൾഡ്​ ട്രേഡ്​ സെന്‍ററിൽ ആരംഭിച്ച ‘ആക്സസ്​ എബിലിറ്റീസ്​ എക്സ്​പോ 2025’നോട്​ അനുബന്ധിച്ച്​ സംഘടിപ്പിച്ച പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ദുബൈയിലെ ജുവൽ ഓട്ടിസം റിഹാബി​ലിറ്റേഷൻ കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ സംഘാടകരായ ഡോ. ജെയിംസൺ സാമുവൽ, ഡോ. ജെൻസി ബ്ലെസൺ എന്നിവരാണ്​ ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്​.

    വികസന വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികളെ സഹായിക്കാനായി തയ്യാറാക്കിയ അഞ്ച്​​ നൂതന മൊബൈൽ ആപ്പുകൾ എക്സ്​പോയിൽ ജുവൽ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്​. മാതാപിതാക്കളെയും തെറാപ്പിസ്റ്റുകളെയും സഹായിക്കാനായി ജുവലിന്റെ റിസർച്ച്​ ടീമാണ് ആപ്പുകൾ വികസിപ്പിച്ചത്. സാധാരണക്കാരായ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വെർച്വൽ ഓട്ടിസം തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന ലളിതമായ ആപ്ലിക്കേഷനായ വെർച്വൽ ഓട്ടിസം ആപ്പ്,

    കുട്ടികളുടെ​ വികസന വൈകല്യം തിരിച്ചറിയുന്നതിന്​ സഹായിക്കുന്ന ‘സ്കൂൾ റെഡി​നസ്​ ആപ്പ്​’, കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ചയും വികാസവും വീട്ടിലിരുന്ന്​ പരിശോധിക്കാനാകുന്ന ‘ചൈൽഡ്​ എസ്​കോർട്​ ആപ്പ്​’, സെൻസറി പ്രശ്നങ്ങളുള്ള കുട്ടികളെ എങ്ങനെ മാതാപിതാക്കൾക്ക്​ കൈകാര്യംചെയ്യാമെന്ന്​ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ‘സെൻസോ ബ്ലൂം ആപ്പ്​’, ദിനചര്യകൾ ചെയ്യാൻ കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന എ.ഡി.എൽ ആപ്പ്​ എന്നിവയാണ്​ പുറത്തിറക്കിയത്​.

    2007ൽ കോട്ടയത്ത്​ സ്ഥാപിതമായ ജുവൽ 2022ലാണ്​ ദുബൈ ശൈഖ്​ സായിദ്​ റോഡിൽ സ്ഥാപനത്തിന്​ തുടക്കമിട്ടത്​. പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ദുബൈ മുനിസിപാലിറ്റിയിലെ ​ശൈഖ അലി അൽ കഅബിയും പ​ങ്കെടുത്തു.

