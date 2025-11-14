Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 7:09 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 7:09 AM IST

    സ്കോ​ട്ട സ്നേ​ഹ​സ​ദ്യ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച

    Listen to this Article

    അ​ജ്​​മാ​ൻ: സ​ർ സ​യ്യി​ദ് കോ​ള​ജ് യു.​എ.​ഇ ചാ​പ്റ്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ‘സ്നേ​ഹ​സ​ദ്യ 2025’ ന​വം​ബ​ർ 16ന് ​അ​ജ്മാ​നി​ലെ ഫാം ​ഹൗ​സി​ൽ ന​ട​ത്തും. പൂ​ക്ക​ളം ഒ​രു​ക്ക​ൽ, ക​മ്പ​വ​ലി, സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, വി​വി​ധ വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ര​ങ്ങേ​റും. യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​യാ​യ ‘റാ​ഫി കെ ​യാ​ദെ’, സ്​​കോ​ട്ട​യു​ടെ പാ​ടാം ന​മു​ക്ക് പാ​ടാം ടീ​മി​ന്‍റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ ആ​ദ്യ​വാ​രം ന​ട​ത്താ​നും അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യു​ള്ള വി​നോ​ദ യാ​ത്ര ഡി​സം​ബ​ർ അ​വ​സാ​ന വാ​രം ന​ട​ത്താ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    സ​ർ സ​യ്യി​ദ് കോ​ള​ജി​ന് മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഗേ​റ്റ് നി​ർ​മി​ച്ചു​ന​ൽ​കാ​ൻ സ്​​കോ​ട്ട​യു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി. സ്​​കോ​ട്ട​യു​ടെ സ്വ​പ്ന​മാ​യ ‘101 ലി​വി​ങ്​ ലെ​ജ​ൻ​ഡ്സ്’ പ​ദ്ധ​തി​യും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. സ​ർ സ​യ്യി​ദ് കോ​ള​ജി​ൽ പ​ഠി​ച്ച ത​ല​മു​റ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 101 പ്ര​ഗ​ത്ഭ സ​ർ സ​യ്യി​ദ​ന്മാ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​യാ​ത്ര​യും നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ഒ​രു പു​സ്ത​കം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി.

    ബി​സി​ന​സ്, രാ​ഷ്ട്രീ​യം, സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​നം, കാ​യി​കം, ശാ​സ്ത്രം, മാ​ധ്യ​മം, സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​ർ, സി​നി​മ മ​റ്റു മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മി​ക​വ് തെ​ളി​യി​ച്ച സ​ർ സ​യ്യി​ദ​ന്മാ​ർ​ക്ക് ഈ ​പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ സ്ഥാ​നം ല​ഭി​ക്കും. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ നാ​സ​ർ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷം​സീ​ർ ക​ണ്ട​ത്തി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഹാ​ഷിം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
