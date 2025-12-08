Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 7:40 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 7:40 AM IST

    സ്കോ​ട്ട വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര 28ന്

    സ്കോ​ട്ട വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര 28ന്
    Listen to this Article

    ​ദു​ബൈ: സ​ർ സ​യ്യി​ദ് കോ​ള​ജ് ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ അ​ലു​മ്​​നി ഫോ​റം യു.​എ.​ഇ ചാ​പ്റ്റ​ർ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഡി​സം​ബ​ർ 28 ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച അ​ൽ ഐ​നി​ലേ​ക്കാ​ണ് യാ​ത്ര. വി​വി​ധ പി​ക്നി​ക് സ്പോ​ട്ടു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു പ​ഴ​യ കോ​ള​ജ് ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ലേ​ക്കൊ​രു തി​രി​ഞ്ഞു​നോ​ട്ട​മാ​ണ് സം​ഘാ​ട​ക​ർ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും സം​ഘാ​ട​ക​ർ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഷം​ഷീ​ർ (സെ​ക്ര​ട്ട​റി): 0502094427, ഹാ​ഷിം (ട്ര​ഷ​റ​ർ) 0507469723, പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ കു​റ്റി​ക്കോ​ൽ മു​സ്ത​ഫ 0523152490 എ​ന്നി​വ​രെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

