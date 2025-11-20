Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 20 Nov 2025 6:52 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Nov 2025 6:52 AM IST

    സ്കോ​ട്ട സ്നേ​ഹ​സ​ദ്യ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    സ്കോ​ട്ട സ്നേ​ഹ​സ​ദ്യ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    മി​ക​ച്ച സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​ന​ത്തി​നും സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നു​മു​ള്ള സ്കോ​ട്ട അ​വാ​ർ​ഡ് അ​ൽ മ​ദീ​ന ഗ്രൂ​പ് എം.​ഡി അ​ബ്ദു​ല്ല പൊ​യി​ലി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ക്കാ​ഫ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​വേ​ണ്ടി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പോ​ൾ ടി. ​ജോ​സ​ഫ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷൈ​ൻ ച​ന്ദ്ര​സേ​ന​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    അ​ജ്​​മാ​ൻ: സ​ർ സ​യ്യ​ദ് കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്​​നി ഫോ​റം യു.​എ.​ഇ ചാ​പ്‌​റ്റ​ർ (സ്കോ​ട്ട) സ്​​നേ​ഹ സ​ദ്യ ന​ട​ത്തി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച അ​ജ്മാ​നി​ലെ ല​ക്ഷ്വ​റി ഫാം ​ഹൗ​സി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ സ്നേ​ഹ​സ​ദ്യ​യി​ൽ ​സ്​​കോ​ട്ട കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, അ​തി​ഥി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പാ​യ​സം, ഹെ​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു ന​ട​ന്നു.

    ഒ​ഴു​കി ന​ട​ക്കു​ന്ന പൂ​ക്ക​ളം ഏ​വ​ർ​ക്കും വ്യ​ത്യ​സ്ത അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി. ഉ​ച്ച​ക്ക് ചെ​ണ്ട​മേ​ള​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ൽ മ​ദീ​ന ഗ്രൂ​പ് എം.​ഡി​യും സ്കോ​ട്ട മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ അ​ബ്ദു​ല്ല പൊ​യി​ൽ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ്കോ​ട്ട പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷം​ഷീ​ർ പ​റ​മ്പ​ത്ത് ക​ണ്ടി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ദു​ബൈ ഡ്യൂ​ട്ടി ഫ്രീ ​വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ (ഫി​നാ​ൻ​സ്) സി.​ടി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫീ​ഖ്, അ​ക്കാ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പോ​ൾ ടി. ​ജോ​സ​ഫ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷൈ​ൻ ച​ന്ദ്ര​സേ​ന​ൻ, ഷാ​ഫി തെ​ക്കി​ൽ, റാ​ഫി വി​സ്ഡം, സ​ർ സ​യ്യ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ അ​ലു​മ്​​നി ട്ര​ഷ​റ​ർ പി.​കെ. നൗ​ഷാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ള​ർ​പ്പി​ച്ചു. ഹാ​ഷിം തൈ​വ​ള​പ്പി​ൽ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഷാ​ഫി തെ​ക്കി​ൽ, റാ​ഫി വി​സ്‌​ഡം എ​ന്നി​വ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ ഡാ​നി​ൻ ഹാ​രി​സ്, നൂ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​നീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡ് ദാ​ന​വും ന​ട​ന്നു.

    ആ​സ്റ്റ​ർ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ക്ലി​നി​ക്സു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ആ​സ്റ്റ​ർ-​സ്കോ​ട്ട കെ​യ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ആ​സ്റ്റ​ർ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ ഷം​ഷീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞി, ഈ​സി അ​ക്സ​സ് എം.​ഡി ഫാ​റൂ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ശേ​ഷം ഓ​ർ​ക്ക​സ്ട്ര ടീ​മി​ന്‍റ ഗാ​ന​മേ​ള​യും, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും വ​ടം​വ​ലി, ഉ​റി​യ​ടി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ട​ന്നു. സി.​പി. മ​ൻ​സൂ​ർ, അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​ഫീ​ഖ്, ജു​നൈ​ദ്, നി​സാം, ര​ഘു നാ​യ​ർ, സാ​ലി അ​ച്ചീ​ര​ക​ത്ത്, അ​ൽ​ത്താ​ഫ്, മു​സ്ത​ഫ കു​റ്റി​ക്കോ​ൽ, സൈ​ൻ അ​ഹ്‌​മ​ദ്, ഉ​മ്മ​ർ ഫാ​റൂ​ഖ്, അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ, ഫി​റോ​സ് ഖാ​ൻ, സു​ഫി​യാ​ൻ സൂ​രി, റൈ​ഹാ​ന​ത്ത്, സ​ജ്‌​ന, ശ​മീ​ൽ, സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ, അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ മൂ​ല​യി​ൽ, സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദ്, യൂ​സു​ഫ്, ജെ​യിം​സ്, അ​നീ​സ് മൂ​സാ​ഫി എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    X