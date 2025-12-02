Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    2 Dec 2025 8:08 AM IST
    date_range 2 Dec 2025 8:08 AM IST

    സ്കോ​ട്ട ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    സ്കോ​ട്ട ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    സ്കോ​ട്ട ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: സ​ർ സ​യ്യ​ദ് കോ​ള​ജ് ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ അ​ലു​മ്​​നി ഫോ​റം യു.​എ.​ഇ ചാ​പ്റ്റ​ർ (സ്കോ​ട്ട) യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ 54ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം അ​ക്കാ​ഫ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ ഗാ​ന​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ബി​സി​ന​സ് രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​നാ​യ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ മു​ല്ല മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. സ്കോ​ട്ട പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ആ​ജ​ൽ ഗ്രൂ​പ്പ്‌ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സി​റാ​ജ്ജു​ദ്ദീ​ൻ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തെ​പ്പ​റ്റി​യു​ള്ള ഡോ​ക്യു​മെ​ന്‍റ​റി പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​മാ​യു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ട​ന്നു. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി​യു​ള്ള ചോ​ദ്യോ​ത്ത​ര​വേ​ള സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷം​സീ​റും ഉ​മ്മ​ർ ഫാ​റൂ​ക്കും ചേ​ർ​ന്ന് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​പ്പം ന​ട​ന്ന ക​ള​റി​ങ്​ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ റാ​ശി​ദ അ​ൽ​ത്താ​ഫ്, ഷാ​ഹി​ന ഷ​ക്കീ​ൽ, ശ​ശി​ക​ല രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, സൈ​ന​ബ് മു​ത്ത​ലി​ബ്, ഐ​ഫ ഫാ​ത്തി​മ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ൽ​ഫി​ദ്, ന​സ്‌​ലി സ​മ്രീ​ൻ, ന​താ​ഷ അ​ൽ​ത്താ​ഫ്, നി​മ്ര ഫൈ​സ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി. ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഏ​റ്റ​വും ന​ല്ല വ​സ്ത്ര​ധാ​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​മ​ൻ, ഖ​ദീ​ജ ഖാ​ദ​ർ, നൈ​റ നി​സാം എ​ന്നി​വ​ർ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ര​ഘു നാ​യ​ർ, രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, നൗ​ഷാ​ദ്, റ​യീ​സ് മൂ​സാ​ഫി എ​ന്നി​വ​ർ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ല​പി​ച്ചു.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഷ​ഫീ​ക്, സി.​പി. മ​ൻ​സൂ​ർ, ജു​നൈ​ദ്, നി​സാം, ര​ഘു, അ​ൽ​ത്താ​ഫ്, ഹാ​ഷിം, സാ​ലി അ​ച്ചീ​ര​ക​ത്, മു​സ്ത​ഫ കു​റ്റി​ക്കോ​ൽ, സു​ഫി​യാ​ൻ സൂ​രി, റ​യീ​സ് മൂ​സാ​ഫി, അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ മൂ​ല​യി​ൽ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് കെ.​പി എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ട്ര​ഷ​റ​ർ ഹാ​ഷിം ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

