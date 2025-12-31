Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    31 Dec 2025 8:58 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 8:58 AM IST

    സ്കോ​ട്ട അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    സ്കോ​ട്ട അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത സ്​​കോ​ട്ട അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    ദു​ബൈ: കോ​ള​ജ് കാ​ല​ത്തെ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ പു​തു​ക്കി സ്കോ​ട്ട അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​ൽ ഐ​നി​ലേ​ക്ക് വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ദു​ബൈ ഖി​സൈ​സ്, അ​ബൂ​ദ​ബി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി നി​ര​വ​ധി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും ബാ​ച്ചി​ലേ​ഴ്​​സും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത യാ​ത്ര മി​ക​ച്ച അ​നു​ഭ​വം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ ട്രെ​ഷ​ർ ഹ​ണ്ട് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഖ​ലീ​ൽ, സു​ഫി​യാ​ൻ, നൗ​ഷാ​ദ് പ​ടി​ക്കേ​ൽ, ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ, ര​ഘു, കെ.​കെ. നൗ​ഷാ​ദ്, സൈ​ൻ അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്നും ചോ​ദ്യോ​ത്ത​ര മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    തു​ട​ർ​ന്ന്​ അ​ൽ​ഐ​നി​ലെ ഫാം ​ഹൗ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​വി​ധ കാ​യി​ക-​വി​നോ​ദ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യി വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​രം, സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്കു​മാ​യി ആ​പ്പി​ൾ ബൈ​റ്റ് മ​ത്സ​രം, ബ​നാ​ന ഈ​റ്റി​ങ്​ എ​ന്നി​വ ആ​വേ​ശം നി​റ​ച്ചു. വേ​ഗ​ത​യും ചി​ന്താ​ശേ​ഷി​യും ഒ​ന്നി​പ്പി​ച്ചു​ള്ള പി​ക്ച​ർ ഗെ​യി​മി​ലും മി​ക​ച്ച പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ഖ​ലീ​ൽ, ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഖ​വാ​ലി ജു​ഗ​ൽ​ബ​ന്ദി​യും പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ്വ​ർ​ണ വൗ​ച്ച​റു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. രാ​ത്രി വി​രു​ന്നോ​ടെ​യാ​ണ് യാ​ത്ര സ​മാ​പി​ച്ച​ത്.

    മു​സ്ത​ഫ, കു​റ്റി​ക്കോ​ൽ, ഉ​മ്മ​ർ ഫാ​റൂ​ഖ്, അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ൻ, ജു​നൈ​ദ്, ര​ഘു, ഷ​ഫീ​ഖ് ക​ണ്ട​ത്തി​ൽ, സി.​പി. മ​ൻ​സൂ​ർ, അ​ൽ​ത്താ​ഫ്, സാ​ലി അ​ച്ചീ​ര​ക​ത്ത്, മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ലി, ഫി​റോ​സ് ഖാ​ൻ, സു​ഫി​യാ​ൻ സൂ​രി, ഷ​മീ​ൽ, മ​ഹ്‌​റൂ​ഫ്, നാ​സ​ർ അ​ഹ്മ​ദ്, ഷം​ഷീ​ർ പ​റ​മ്പ​ത്ക​ണ്ടി, ഹാ​ഷിം ത​യ്‌​വ​ള​പ്പി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    UAE News Gulf News
