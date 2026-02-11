Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    date_range 11 Feb 2026 9:04 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Feb 2026 9:04 AM IST

    സ്കോ​ട്ട വാ​ർ​ഷി​ക ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗം

    സ്കോ​ട്ട വാ​ർ​ഷി​ക ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗം
    ദു​ബൈ അ​ക്കാ​ഫ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സി​ൽ സ്കോ​ട്ട വാ​ർ​ഷി​ക ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    ദു​ബൈ: സ​ർ സ​യ്യി​ദ് കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്​​നി ഫോ​റം യു.​എ.​ഇ 2025-26 ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ വാ​ർ​ഷി​ക ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗം ദു​ബൈ അ​ക്കാ​ഫ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്നു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദി​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷം​ഷീ​ർ പ​റ​മ്പ​ത്തു​ക​ണ്ടി സ്വാ​ഗ​ത​വും 2025 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഹാ​ഷിം തൈ​വ​ള​പ്പി​ൽ വ​ര​വു ചെ​ല​വ് ക​ണ​ക്കു​ക​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. സ്കോ​ട്ട സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 2026 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്താ​നി​രി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളെ കു​റി​ച്ച് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ന്നു. കോ​ള​ജി​ന് നി​ർ​മി​ച്ചു ന​ൽ​കു​ന്ന ഗേ​റ്റി​ന്‍റെ നി​ർ​മാ​ണ പു​രോ​ഗ​തി യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തി. സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന, സ​ർ സ​യ്യി​ദ് കോ​ള​ജി​ൽ നി​ന്നും കോ​ഴ്സ് പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ചി​റ​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വ്യ​ക്തി മു​ദ്ര പ​തി​പ്പി​ച്ച 101 വ്യ​ക്തി​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന 101 ലെ​ജ​ൻ​ഡ്സ് എ​ന്ന പ്രോ​ഗ്രാ​മി​നെ കു​റി​ച്ചും വി​ശ​ദ​മാ​യ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ന്നു. ഫെ​ബ്രു​വ​രി 15നു ​ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ക്കാ​ഫ് സ്പോ​ർ​ട്ട​ക്സ്, ഫെ​ബ്രു​വ​രി 28നു ​ന​ട​ക്കു​ന്ന സ്കോ​ട്ട ഇ​ഫ്താ​ർ മീ​റ്റ്, ഈ​ദ് ദി​ന​ത്തി​ലെ മീ​റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് ഗ്രീ​റ്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ച​ർ​ച്ച​ക​ളും ന​ട​ന്നു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ജോ​യ​ന്‍റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ൻ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

