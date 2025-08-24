Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 Aug 2025 7:28 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 7:28 AM IST

    സ്കൂ​ട്ട​ർ മോ​ഷ​ണം; പ്ര​തി​യെ നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​നു​ള്ള വി​ധി റ​ദ്ദാ​ക്കി കോ​ട​തി

    അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി​യാ​ണ്​ വി​ധി പ്ര​സ്താ​വി​ച്ച​ത്​
    സ്കൂ​ട്ട​ർ മോ​ഷ​ണം; പ്ര​തി​യെ നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​നു​ള്ള വി​ധി റ​ദ്ദാ​ക്കി കോ​ട​തി
    ദു​ബൈ: ഇ​ല​ക്​​ട്രി​ക്​ സ്കൂ​ട്ട​ർ മോ​ഷ്ടി​ച്ച കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​യെ നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​നു​ള്ള കീ​ഴ്​​കോ​ട​തി വി​ധി ദു​ബൈ അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി റ​ദ്ദാ​ക്കി. കേ​സി​ൽ ഒ​രു മാ​സ​ത്തെ ജ​യി​ൽ ശി​ക്ഷ​യും 700 ദി​ർ​ഹം പി​ഴ​യു​മാ​ണ്​ കീ​ഴ്​​കോ​ട​തി വി​ധി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ശി​ക്ഷ കാ​ലാ​വ​ധി​ക്കു​ശേ​ഷം പ്ര​തി​യെ നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി ന​ൽ​കി​യ അ​പ്പീ​ലി​ലാ​ണ്​ അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി വി​ധി പ്ര​സ്താ​വി​ച്ച​ത്. അ​റ​ബ്​ വം​ശ​ജ​ന്‍റെ പ​രാ​തി​യി​ൽ ഏ​ഷ്യ​ൻ വം​ശ​ജ​നെ​തി​​രെ​യാ​ണ്​ കീ​ഴ്​​കോ​ട​തി വി​ധി പ്ര​സ്താ​വി​ച്ച​ത്.

    ദു​ബൈ സി​ലി​ക്ക​ൻ ഒ​യാ​സി​സി​ൽ പാ​ർ​ക്ക്​ ചെ​യ്​​തി​രു​ന്ന ഇ​യാ​ളു​ടെ ഇ-​സ്കൂ​ട്ട​ർ ഏ​ഷ്യ​ൻ വം​ശ​ജ​ൻ മോ​ഷ്ടി​ച്ചു​വെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ആ​രോ​പ​ണം. വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്ക്​ പോ​കു​മ്പോ​ൾ ഒ​രേ സ്ഥ​ല​ത്താ​ണ്​ സ്ഥി​ര​മാ​യി സ്കൂ​ട്ട​ർ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഒ​രു ദി​വ​സം വാ​ഹ​നം കാ​ണു​ന്നി​ല്ല. പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും തി​ര​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ പൊ​ലീ​സി​ൽ​ പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.പൊ​ലീ​സ്​ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ സി.​സി.​ടി.​വി കാ​മ​റ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ണ്​ മോ​ഷ്ടാ​വി​നെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ൻ പ​രി​സ​ര​ത്തെ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റി​ലേ​ക്ക്​ ക​യ​റി ഉ​ട​ൻ പ്ര​തി ഏ​തോ ഉ​പ​ക​ര​ണം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ സ്കൂ​ട്ട​റി​ന്‍റെ ലോ​ക്ക്​ ത​ക​ർ​ത്ത്​ സ്കൂ​ട്ട​റു​മാ​യി സ്ഥ​ലം​വി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​യാ​ളെ പി​ന്നീ​ട്​ പൊ​ലീ​സ്​ അ​റ​സ്റ്റു ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    News Summary - Scooter theft; Court quashes extradition order against accused
