Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 8 Nov 2025 8:38 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 8:38 AM IST

    സയൻസ് സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു

    സയൻസ് സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു
    ‘കോ​മ​ൺ സെ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ദി ​അ​ൺ കോ​മ​ൺ സെ​ൻ​സ്’ സ​യ​ൻ​സ് സെ​മി​നാ​റി​ൽ ഡോ. ​വൈ​ശാ​ഖ​ൻ ത​മ്പി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    അ​ബൂ​ദ​ബി: കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്റ​റി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ‘കോ​മ​ൺ സെ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ദി ​അ​ൺ​കോ​മ​ൺ സെ​ൻ​സ്’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സ​യ​ൻ​സ് സെ​മി​നാ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ശാ​സ്ത്ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം എം.​ജി കോ​ള​ജി​ലെ അ​സി. പ്ര​ഫ​സ​റു​മാ​യ ഡോ. ​വൈ​ശാ​ഖ​ൻ ത​മ്പി സെ​മി​നാ​ർ ന​യി​ച്ചു..

    സെ​മി​നാ​റി​ൽ ശാ​സ്ത്ര​ചി​ന്ത​യും ജീ​വി​താ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധ​വും, സാ​ധാ​ര​ണ ബു​ദ്ധി​യും ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യ അ​പൂ​ർ​വ ബു​ദ്ധി​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വ്യ​ത്യാ​സ​വും ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ സ​ഹി​തം ഡോ. ​വൈ​ശാ​ഖ​ൻ ത​മ്പി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. സെ​ന്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​നോ​ജ് ടി.​കെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​നീ​ഷ് ശ്രീ​ദേ​വി മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റാ​യിജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ജീ​ഷ് നാ​യ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ബീ​ർ നാ​സ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:UAE Newsgulf news malayalamScience Seminar
