Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    6 Jan 2026 9:26 AM IST
    Updated On
    6 Jan 2026 9:26 AM IST

    സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ എ.​ഐ പ​ഠ​നം; സ്മ​ര​ണി​ക​യാ​യി സ്റ്റാ​മ്പ്​

    സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ എ.​ഐ പ​ഠ​നം; സ്മ​ര​ണി​ക​യാ​യി സ്റ്റാ​മ്പ്​
    സ്കൂ​ൾ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ എ.​ഐ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​നെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി എ​മി​റേ​റ്റ്സ് പോ​സ്റ്റ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ സ്റ്റാ​മ്പ്

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ദേ​ശീ​യ സ്കൂ​ൾ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി(​എ.​ഐ) ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​നെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി എ​മി​റേ​റ്റ്സ് പോ​സ്റ്റ് സ്റ്റാ​മ്പ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. 2025-2026 അ​ധ്യ​യ​ന​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ ‘എ.​ഐ’ ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യ​മാ​യി രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് സ്റ്റാ​മ്പ്​ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത്.

    കി​ന്റ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​ൻ മു​ത​ൽ 12ാം ക്ലാ​സ് വ​രെ​യു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ്​ നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ത​ത്വ​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ‘സാ​മൂ​ഹി​ക വ​ർ​ഷം-​നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി​യി​ലൂ​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ നാ​ല് വ്യ​ത്യ​സ്ത സ്റ്റാ​മ്പു​ക​ളാ​ണ്​ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ്മാ​ർ​ട്ട് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, റോ​ബോ​ട്ടി​ക്സ്, ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ പോ​ലു​ള്ള നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഇ​ട​പ​ഴ​കു​ന്ന ആ​ധു​നി​ക ക്ലാ​സ് റൂ​മു​ക​ളെ​യാ​ണ് സ്റ്റാ​മ്പ്​ ഡി​സൈ​നു​ക​ളി​ൽ ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ വി​ക​സ​ന​യാ​ത്ര​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലു​ക​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ എ​മി​റേ​റ്റ്സ് പോ​സ്റ്റ് സ്റ്റാ​മ്പ്​ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത്. നാ​ഷ​ന​ൽ നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്ക് ഫോ​ർ ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്‌​സി​ന്റെ(​എ​ൻ.​എ​ക്സ്.​എ​ൻ) എ​ല്ലാ ശാ​ഖ​ക​ളി​ലും ഇ​പ്പോ​ൾ സ്റ്റാ​മ്പ് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ലും വാ​ങ്ങാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ട്.

    News Summary - Schools to study AI; stamp as a souvenir
