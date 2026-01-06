Begin typing your search above and press return to search.
    സ്കൂളുകൾ സജീവമായി; ആദ്യദിനം 95 ശതമാനം ഹാജർ

    അ​തി​രാ​വി​ലെ ചി​ല ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ റോ​ഡി​ൽ തി​ര​ക്കേ​റി
    സ്കൂളുകൾ സജീവമായി; ആദ്യദിനം 95 ശതമാനം ഹാജർ
    ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ​ സ്കൂ​ളി​ൽ ശൈ​ത്യ​കാ​ല അ​വ​ധി​ക്ക്​ ശേ​ഷം ക്ലാ​സി​ലെ​ത്തി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ

    ദു​ബൈ: ശൈ​ത്യ​കാ​ല അ​വ​ധി​ക്ക്​ ശേ​ഷം രാ​ജ്യ​ത്തെ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച അ​ധ്യ​യ​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ആ​ദ്യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ 95ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​താ​യാ​ണ്​ വി​വി​ധ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. ആ​ഴ്ച​ക​ൾ നീ​ണ്ട അ​വ​ധി​ക്ക്​ ശേ​ഷം തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ കു​ട്ടി​ക​ളെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളും സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    അ​ധ്യാ​പ​ക​രും മ​റ്റു ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും നേ​ര​ത്തെ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ​ത്തി കു​ട്ടി​ക​ളെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. സ്കൂ​ൾ തു​റ​ക്കു​ന്ന പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ ചി​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ തി​ര​ക്ക്​ ദൃ​ശ്യ​മാ​യി. അ​തി​രാ​വി​ലെ​യും സ്കൂ​ൾ വി​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്തും സ്കൂ​ൾ ബ​സു​ക​ൾ കൂ​ടി നി​ര​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ര​ക്ക്​ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം സ്കൂ​ൾ സോ​ണു​ക​ളി​ലും മ​റ്റും പൊ​ലീ​സ്​ പ്ര​ത്യേ​ക പ​ട്രോ​ളി​ങ്​ ന​ട​ത്തി​യ​തി​നാ​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക്​ നി​യ​​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു.2025-26 അ​ധ്യ​യ​ന​വ​ർ​ഷ​ത്തെ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ്​ ടേ​മി​ലേ​ക്ക്​ രാ​ജ്യ​ത്തെ 11ല​ക്ഷം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ്​ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ക്കേ്​ മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. കി​ന്‍റ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​ൻ മു​ത​ൽ ഗ്രേ​ഡ്​ 12വ​രെ​യു​ള്ള ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം ശൈ​ത്യ​കാ​ല അ​വ​ധി​ക്ക്​ ശേ​ഷം വീ​ണ്ടും അ​ധ്യ​യ​നം പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ചു. ഡി​സം​ബ​ർ എ​ട്ട് മു​ത​ലാ​ണ് വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശൈ​ത്യ​കാ​ല അ​വ​ധി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    ചി​ല വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ധി. ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​നും പു​തു​വ​ർ​ഷാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​നും ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ 2026ലെ ​ആ​ദ്യ അ​ധ്യ​യ​ന​ദി​ന​ത്തി​നാ​യി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ന്ന​ത്. ഏ​ഷ്യ​ൻ വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വാ​ർ​ഷി​ക പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ​യും പ​ഠ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കാ​ല​മാ​ണ് വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.യു.​എ.​ഇ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ലു​ള്ള വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഏ​ഷ്യ​ൻ ഇ​ത​ര പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ലു​ള്ള വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലും ര​ണ്ടാം പാ​ദ​ത്തി​നാ​ണ്​ തു​ട​ക്ക​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തെ സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യി​ലെ പ്ര​വൃ​ത്തി​സ​മ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച മാ​റ്റം ഈ ​ആ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കും. അ​ടു​ത്ത വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ലാ​ണ്​ പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച സ​മ​യം സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക. രാ​ജ്യ​ത്ത്​ ജു​മു​അ പ്രാ​ർ​ഥ​ന സ​മ​യം ഉ​ച്ച 12.45 ആ​യി ഏ​കീ​ക​രി​ച്ച പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ്​ പ്ര​വൃ​ത്തി സ​മ​യ​മാ​റ്റം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

