Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightസി.ബി.എസ്​.ഇ പത്താം...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 17 April 2026 11:52 AM IST
    Updated On
    date_range 17 April 2026 11:52 AM IST

    സി.ബി.എസ്​.ഇ പത്താം ക്ലാസിൽ മിന്നും ജയവുമായി സ്കൂളുകൾ; സി.ബി.എസ്​.ഇ പത്താം ക്ലാസ്​ പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയവർ

    text_fields
    bookmark_border
    സി.ബി.എസ്​.ഇ പത്താം ക്ലാസിൽ മിന്നും ജയവുമായി സ്കൂളുകൾ; സി.ബി.എസ്​.ഇ പത്താം ക്ലാസ്​ പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയവർ
    cancel

    ദുബൈ: സി.ബി.എസ്.ഇ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ യു.എ.ഇയിലെ സ്കൂളുകൾക്കും മികച്ച വിജയം. ഗൾഫ് സംഘർഷത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഫെബ്രുവരി 28 വരെ മാത്രമാണ് യു.എ.ഇ ഉൾപ്പെടെ ഗൾഫ്​ രാജ്യങ്ങളിലും ഇറാനിലും സി.ബി.എസ്.ഇ പരീക്ഷ നടന്നത്. തുടർന്നുള്ള പരീക്ഷകൾ റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നു. നടന്ന പരീക്ഷകളിലെ മാർക്കും മുൻ ടേമുകളിലെ പ്രകടനവും വിലയിരുത്തിയാണ് മൂല്യനിർണയം നടത്തിയത്. എന്നാൽ, ഇത്തവണ മുതൽ പത്താംക്ലാസുകാർക്ക് മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിൽ മാർക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റ്​ പരീക്ഷക്ക് സി.ബി.എസ്.ഇ അവസരം നൽകുന്നുണ്ട്. മേയ് 17 മുതലാണ് ഈ പരീക്ഷ നടക്കുക.

    ഈ പരീക്ഷ എഴുതുന്നവർക്കും അല്ലാത്തവർക്കും ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റ്​ പരീക്ഷയുടെ ഫലം കൂടി വന്ന ശേഷമാവും അവസാന മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ലഭ്യമാവുകയെന്ന് സി.ബി.എസ്.ഇ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അതേസമയം, ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ പരീക്ഷയും പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിനാൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക്​ ആശങ്കയില്ല. ഗൾഫ്​ രാജ്യങ്ങളിൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ കഴിയാത്ത വിദ്യാർഥികൾക്ക്​ തുടർ പഠനത്തെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിലാണ്​ ഫലപ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ്​ വിലയിരുത്തൽ. ഏക ജാലക സംവിധാനത്തിലൂടെ പ്ലസ്​ വൺ പ്രവേശനത്തിനുള്ള നടപടികൾ അന്തിമ ഫലം വന്ന ശേഷം മാത്രമേ ആരംഭിക്കുവെന്നാണ്​ വിവരം. സംഘർഷങ്ങൾ മൂലം മുഴുവൻ പരീക്ഷയും എഴുതാൻ കഴിയാഞ്ഞതിൽ പ്രവാസി കുട്ടികൾ കടുത്ത ആശങ്കയിലായിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:uae schoolsCBSE ResultGulf News UaeCBSE 10
    News Summary - Schools achieve stunning victory in CBSE Class 10th exams
    X