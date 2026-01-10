Begin typing your search above and press return to search.
    സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലെ സ​മ​യ​മാ​റ്റ​ത്തി​ന്​ തു​ട​ക്കം

    ജു​മു​അ സ​മ​യം മാ​റ്റി​യ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ്​ ന​ട​പ​ടി
    ദു​ബൈ: രാ​ജ്യ​ത്തെ സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യി​ലെ പ്ര​വൃ​ത്തി​സ​മ​യ മാ​റ്റം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ. രാ​ജ്യ​ത്ത്​ ജു​മു​അ പ്രാ​ർ​ഥ​ന സ​മ​യം ഉ​ച്ച 12.45 ആ​യി ഏ​കീ​ക​രി​ച്ച പ​ശ്​​ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ്​ പ്ര​വൃ​ത്തി​സ​മ​യ​മാ​റ്റം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. സ​ർ​ക്കാ​ർ, സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ ഉ​ച്ച 11.30ഓ​ടെ ക്ലാ​സു​ക​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യാ​ണ്​ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ​ത്തി കു​ട്ടി​ക​ളെ കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നും ജു​മു​അ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നു​മു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ്​ മാ​റ്റം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ കി​ന്‍റ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​നു​ക​ൾ രാ​വി​ലെ എ​ട്ട് മു​ത​ൽ 11.30 വ​രെ​യാ​ണ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. സൈ​ക്ക്​​ൾ വ​ൺ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക്​ ര​ണ്ട്​ ഷെ​ഡ്യൂ​ളു​ക​ളാ​ണ്​ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. രാ​വി​ലെ 7.10മു​ത​ൽ 10.30വ​രെ​യും എ​ട്ടു​മു​ത​ൽ 11.30വ​രെ​യു​മാ​ണ്​ പ്ര​വൃ​ത്തി സ​മ​യം.

    സൈ​ക്ക്​​ൾ 2, 3 സ്ക​ളു​ക​ളി​ൽ ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ രാ​വി​ലെ 7.10മു​ത​ൽ 10.30വ​രെ​യും പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ എ​ട്ടു​മു​ത​ൽ 11.30വ​രെ​യു​മാ​ണ്​ പ്ര​വൃ​ത്തി​സ​മ​യം. ദു​ബൈ​യി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ 11.30ന് ​മു​മ്പ് സ്കൂ​ൾ സ​മ​യം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് നോ​ള​ജ് ആ​ൻ​ഡ് ഹ്യൂ​മ​ൻ ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി (കെ.​എ​ച്ച്.​ഡി.​എ) നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. നേ​ര​ത്തെ ഇ​ത്​ 12 മ​ണി​യാ​യി​രു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്ത്​ ജു​മു​അ ന​മ​സ്കാ​ര സ​മ​യ​ത്തി​ലെ മാ​റ്റം ജ​നു​വ​രി ര​ണ്ട് മു​ത​ലാ​ണ്​ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്ന​ത്. പു​തി​യ സ​മ​യ​ക്ര​മം എ​ല്ലാ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ​യും എ​ല്ലാ പ​ള്ളി​ക​ളി​ലും ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. രാ​ജ്യ​ത്ത്​ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​ല്ലാം ഏ​കീ​കൃ​ത സ​മ​യ​ക്ര​​മം സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.​

