ജനു. 24ന് സ്കൂൾ തുറക്കുന്നു; ആദ്യദിനം 96 മണിക്കൂറിനിടയിലെ പി.സി.ആർ ഫലം വേണം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ അബൂദബി: കോവിഡ്​ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓൺലൈനിലാക്കിയ സ്കൂൾ പഠനം വീണ്ടും നേരിട്ട്​ ക്ലാസുകളിലേക്ക്​ മാറുന്നു. ജനുവരി 24 മുതൽ സ്കൂളുകളിലേക്ക്​ എത്തുന്ന വിദ്യാർഥികളും ജീവനക്കാരും രക്ഷിതാക്കളും സ്വീകരിക്കേണ്ട മാനദണ്ഡങ്ങൾ അധികൃതർ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്​. ഇതനുസരിച്ച്​ എല്ലാ വിദ്യാർഥികളും ക്ലാസിലെത്തുന്ന ആദ്യ ദിവസം 96 മണിക്കൂറിനിടയിലെ പി.സി.ആർ നെഗറ്റിവ്​ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്​ ഹാജരാക്കണം.

ഈ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക

അധ്യാപക-അനധ്യാപക ജീവനക്കാർക്ക്​ സ്ഥാപനത്തിനകത്ത്​ പ്രവേശിക്കുന്ന എല്ലാ സമയത്തും അൽ ഹുസ്​ൻ ആപ്പിൽ ഗ്രീൻ സ്റ്റാറ്റസ്​ വേണം. ആദ്യദിനം പ്രവേശനത്തിന്​ 96 മണിക്കൂറിനിടയിലെ പി.സി.ആർ ഫലവും വേണം.

വിദ്യാർഥികളും അധ്യാപക-അനധ്യാപക ജീവനക്കാരും ട്രാവൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം പൂരിപ്പിക്കണം. യു.എ.ഇയിലേക്ക്​ മടങ്ങിവന്നവർ ഒന്നാം ദിനത്തിലും ആറാംദിനത്തിലും എടുത്ത നെഗറ്റിവ്​ ഫലം കാണിക്കണം.

രക്ഷിതാക്കളും സന്ദർശകരും സ്കൂൾ പരിസര​ത്തേക്ക്​ പ്രവേശിക്കാൻ അൽ ഹുസ്​ൻ ആപ്പിൽ ഗ്രീൻ സ്റ്റാറ്റസും 96 മണിക്കൂറിനിടയിലെ പി.സി.ആർ ഫലവും ഹാജരാക്കണം.

സ്കൂൾ യാത്രകൾ ഇനിയൊരു അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ പാടില്ല. എന്നാൽ, മുൻകരുതൽ സ്വീകരിച്ച്​ കായിക-സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആകാം. തിരക്കൊഴിവാക്കാൻ പി.സി.ആർ നേരത്തേ എടുക്കുക അബൂദബി: സ്കൂൾ പ്രവേശനത്തിന്​ പി.സി.ആർ നിർബന്ധമാക്കിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പരമാവധി നേരത്തേതന്നെ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കാനും തിരക്ക്​ ഒഴിവാക്കാനും രക്ഷിതാക്കളോട്​ ദുരന്തനിവാരണ സമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. നേരത്തെ ചില എമിറേറ്റുകളിൽ പി.സി.ആർ പരിശോധന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി വലിയ തിരക്ക്​ അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്​ സർക്കാർ, തിരക്കൊഴിവാക്കാൻ രക്ഷിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന്​ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്​. നിലവിൽ കോവിഡ്​ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം വർധിച്ചതോടെ യു.എ.ഇയിൽ പരി​ശോധനകളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്​. അഞ്ചുലക്ഷം പരിശോധനകളാണ്​ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാത്രം നടന്നത്​. യാത്രപോകുന്നവരും അബൂദബിയിലേക്ക്​ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരുമെല്ലാം ടെസ്റ്റിനായി എത്തുന്നതോടെ തിരക്ക്​ വർധിക്കുകയാണ്​. എന്നാൽ, തിരക്ക്​ മുന്നിൽക്കണ്ട്​ സൗകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കാൻ അധികൃതർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്​. Show Full Article

News Summary -

School opens; PCR results should be obtained within 96 hours on the first day