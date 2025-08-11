Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 10:41 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 10:41 AM IST

    സ്കൂ​ൾ തു​റ​ക്ക​ൽ: സു​ര​ക്ഷ​ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ്​

    ‘ന​മ്മു​​ടെ ആ​ദ്യ പാ​ഠം സു​ര​ക്ഷ’ എ​ന്ന​പേ​രി​ൽ കാ​മ്പ​യി​​ൻ തു​ട​ങ്ങി
    സ്കൂ​ൾ തു​റ​ക്ക​ൽ: സു​ര​ക്ഷ​ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ്​
    ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ്​ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ന​ട​ന്ന യോ​ഗം

    ഷാ​ർ​ജ: പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷാ​രം​ഭ​ത്തി​ന്​ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ശ​ക്​​തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക്​ ചു​റ്റു​മു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​തം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി വി​വി​ധ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ്. ട്രാ​ഫി​ക്, ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ്, സു​ര​ക്ഷ മീ​ഡി​യ, ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ൻ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​ ‘ന​മ്മു​ടെ ആ​ദ്യ പാ​ഠം സു​ര​ക്ഷ’ എ​ന്ന​പേ​രി​ലാ​ണ്​ പു​തി​യ കാ​മ്പ​യി​​ന്​ തു​ട​ക്ക​മി​ടു​ക. കാ​മ്പ​യി​നി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി തി​ര​ക്കേ​റി​യ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക്​ സ​മീ​പ​മു​ള്ള റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ളെ കു​റി​ച്ച്​ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ്​ സെ​ന്‍റ​റി​ന്‍റെ മൊ​ബൈ​ൽ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ്​ റൂം ​ത​ൽ​സ​മ​യ പ്ര​ക്ഷേ​പ​ണം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന്​ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ കേ​ണ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ൽ ശം​സി പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ടി​യ​ന്ത​ര കോ​ളു​ക​ൾ, സ്കൂ​ൾ ബ​സു​ക​ളു​ടെ നി​രീ​ക്ഷ​ണം എ​ന്നി​വ കൈ​കാ​ര്യം​ചെ​യ്യു​ന്ന ‘മ​അ്​​മ​ൻ’ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോ​മു​മാ​യി ഈ ​ ​സം​രം​ഭ​ത്തെ സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കും. അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തി​ക​ര​ണം വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ ഇ​ത്​ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​വും. കൂ​ടാ​തെ വി​വി​ധ ബോ​ധ​വ​ത്​​ക​ര​ണ വി​ഡി​യോ​ക​ൾ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന​ക​ൾ, സം​വേ​ദ​നാ​ത്മ​ക​മാ​യ പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ ല​ളി​ത​മാ​യ ഭാ​ഷ​യി​ൽ എ​ല്ലാ പ്രാ​യ​ത്തി​ലു​മു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും അ​വ​ബോ​ധ ക്ലാ​സു​ക​ൾ ന​ൽ​കും. സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലും യാ​ത്ര​യി​ലും കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ സു​ര​ക്ഷ അ​വ​ബോ​ധ​വും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​പ​ര​മാ​യ പെ​രു​മാ​റ്റ രീ​തി​യും വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ മീ​ഡി​യ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോ​മു​ക​ളി​ലു​ട​നീ​ളം ഈ ​സം​രം​ഭം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. സ്കൂ​ൾ തു​റ​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ നി​ല​വി​ലെ ട്രാ​ഫി​ക്​ ​പ​ട്രോ​ൾ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളെ പു​ന​ർ​നി​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​താ​യി ട്രാ​ഫി​ക്​ ആ​ൻ​ഡ്​ പ​ട്രോ​ൾ​സ്​ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ല​ഫ്​​റ്റ​ന​ന്‍റ്​ കേ​ണ​ൽ ഉ​മ​ർ അ​ൽ അ​ഖ്​​റൂ​ബി പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​കെ 98 പ​ട്രോ​ൾ​സ്​ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളെ​യാ​ണ്​ പു​ന​ർ​നി​യോ​ഗി​ക്കു​ക. ഇ​തി​ൽ ഷാ​ർ​ജ സി​റ്റി​യി​ൽ 51 യൂ​നി​റ്റു​ക​ളു​ണ്ടാ​വും. കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ 25ഉം ​മ​ധ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 22 ഉം ​യൂ​നി​റ്റു​ക​ളാ​യി​രി​ക്കും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക.

    പ്ര​ധാ​ന ഇ​ന്‍റ​ർ​സെ​ക്ഷ​നു​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വും സു​ഗ​മ​മാ​ക്കാ​ൻ ഈ ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

    സ്കൂ​ൾ ബ​സ്​ പു​റ​പ്പെ​ടും മു​മ്പ്​ കൃ​ത്യ​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ക, സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​റു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ബ​സു​ക​ളി​ൽ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക, പു​റ​പ്പെ​ടും മു​മ്പ്​ ബ​സി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളി​ല്ലെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ​പെ​രു​മാ​റ്റ​ച്ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ സ്കൂ​ൾ ബ​സു​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്‍റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ടു​ത്തു പ​റ​ഞ്ഞു.

