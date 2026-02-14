Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 14 Feb 2026 9:33 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Feb 2026 9:33 AM IST

    റമദാനിലെ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ സ്കൂൾ പഠനം ഓൺലൈനാകും

    റമദാനിലെ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ സ്കൂൾ പഠനം ഓൺലൈനാകും
    ദു​ബൈ: റ​മ​ദാ​നി​ലെ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ ​രാ​ജ്യ​ത്തെ പൊ​തു സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്​ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ​ഠ​നം. വീ​ട്ടി​ലി​രു​ന്ന്​ പ​ഠി​ക്കാ​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​നം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​മാ​ണ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. ‘റ​മ​ദാ​ൻ കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം’ സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ വി​ദൂ​ര പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്​ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തി​ൽ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഒ​രു​മി​ച്ച്​ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​നു​ള്ള ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ പ​ദ്ധ​തി ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​വും ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തി​ലെ സ്കൂ​ൾ സ​മ​യം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ വി​വി​ധ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ൾ നി​യ​ന്ത്ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. റ​മ​ദാ​ൻ സ​മ​യ​ക്ര​മം സ്വ​ന്ത​മാ​യി നി​ശ്ച​യി​ക്കാ​ൻ ഷാ​ർ​ജ സ്വ​കാ​ര്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​തോ​റി​റ്റി (എ​സ്.​പി.​ഇ.​എ) അ​നു​വാ​ദം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, സ്കൂ​ൾ സ​മ​യം ആ​റ് മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ കൂ​ട​രു​തെ​ന്ന് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ർ​ക്കു​ല​റി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അം​ഗീ​കൃ​ത അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ക​ല​ണ്ട​റി​ന്‍റെ​യും പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ​യും ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ച്, പ​ഠ​ന തു​ട​ർ​ച്ച​യും നി​ല​വാ​ര​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ട്, റ​മ​ദാ​നി​ൽ സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ തു​ട​ക്ക, അ​വ​സാ​ന സ​മ​യ​ങ്ങ​ൾ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് നി​ശ്ച​യി​ക്കാ​മെ​ന്ന്​ സ​ർ​ക്കു​ല​റി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ദു​ബൈ​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ നി​യ​ന്ത്ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ നോ​ള​ജ് ആ​ൻ​ഡ് ഹ്യൂ​മ​ൻ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി റ​മ​ദാ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ സ​മ​യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സ്കൂ​ൾ സ​മ​യം അ​ഞ്ച് മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ കൂ​ടാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്നും വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ 11.30ന് ​അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

