    U.A.E
    Posted On
    19 Dec 2025 7:37 AM IST
    Updated On
    19 Dec 2025 7:37 AM IST

    ദു​ബൈ​യി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച സ്കൂ​ൾ അ​ധ്യ​യ​ന​സ​മ​യം മാ​റ്റി

    ജു​മു​അ സ​മ​യം മാ​റു​ന്നതിനാലാണ് തീ​രു​മാ​ന​ം
    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ​യി​ലെ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യി​ലെ അ​ധ്യ​യ​ന​സ​മ​യം രാ​വി​ലെ 11.30 വ​രെ​യാ​ക്കു​ന്നു. ജ​നു​വ​രി ഒ​മ്പ​ത് മു​ത​ലാ​ണ് സ​മ​യ​മാ​റ്റം. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ജു​മു​അ സ​മ​യം മാ​റു​ന്ന പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് തീ​രു​മാ​ന​മെ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​തോ​റി​റ്റി​യാ​യ കെ.​എ​ച്ച്.​ഡി.​എ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ആ​റാം ക്ലാ​സി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് അ​നു​മ​തി തേ​ടാ​മെ​ന്നും അ​തോ​റി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും, അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടേ​യും മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി​യോ​ടെ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാം. മ​റ്റു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്കൂ​ൾ സ​മ​യം പ​ഴ​യ​തു​പോ​ലെ തു​ട​രും. ജ​നു​വ​രി ര​ണ്ടു മു​ത​ലാ​ണ് യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ജു​മു​അ ഖു​തു​ബ​യു​ടെ സ​മ​യം നേ​ര​ത്തേ​യാ​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക് 1.15ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ഖു​തു​ബ ഉ​ച്ച​ക്ക് 12.45 ലേ​ക്കാ​ണ് മാ​റ്റി​യ​ത്.

