Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 7:13 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 7:13 AM IST

    യൂ​നി​ഫോ​മി​ന്‍റെ പ​ണം ന​ൽ​കി​യി​ല്ല; സ്കൂ​ളി​നെ​തി​രെ​ കോ​ട​തി വി​ധി

    വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ര​ന് 43,863 ദി​ര്‍ഹം ന​ല്‍കാ​നാ​ണ്​ ഉ​ത്ത​ര​വ്
    അ​ബൂ​ദ​ബി: യൂ​നി​ഫോം വാ​ങ്ങി​യ ഇ​ന​ത്തി​ല്‍ വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ര​ന് 43,863 ദി​ര്‍ഹം ന​ല്‍കാ​ന്‍ സ്വ​കാ​ര്യ സ്‌​കൂ​ളി​നോ​ട് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട് അ​ബൂ​ദ​ബി ക​മേ​ഴ്‌​സ്യ​ല്‍ കോ​ട​തി. വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ര​ന്‍ യൂ​നി​ഫോ​മു​ക​ള്‍ കൃ​ത്യ​മാ​യി ന​ല്‍കി​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​തി​ന്‍റെ പ​ണം ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​ല്‍ സ്‌​കൂ​ള്‍ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വീ​ഴ്ച വ​രു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടും പ​ണം ല​ഭി​ക്കാ​തെ വ​ന്ന​തോ​ടെ വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ര​ന്‍ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചു. തു​ക​യു​ടെ 15 ശ​ത​മാ​നം പ​ലി​ശ​യും ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര ഇ​ന​ത്തി​ല്‍ 15,000 ദി​ര്‍ഹ​വും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് വി​ത​ര​ണ​ക്ക​മ്പ​നി കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്.

    ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കോ​ട​തി​ച്ചെ​ല​വ് സ്‌​കൂ​ള്‍ വ​ഹി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ക​മ്പ​നി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. സ്‌​കൂ​ളി​ന് യൂ​നി​ഫോ​മു​ക​ള്‍ ന​ല്‍കി​യ​തി​ന്‍റെ ബി​ല്ലു​ക​ളും ക്വ​ട്ടേ​ഷ​നും തെ​ളി​വാ​യി ക​മ്പ​നി കോ​ട​തി മു​മ്പാ​കെ സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. കോ​ട​തി​യി​ല്‍ നി​ന്ന് അ​റി​യി​പ്പ് ന​ല്‍കി​യി​ട്ടും സ്‌​കൂ​ള്‍ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ ഹാ​ജ​രാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്നാ​ല്‍ രേ​ഖ​ക​ള്‍ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച കോ​ട​തി​ക്ക് സ്‌​കൂ​ള്‍ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ യൂ​നി​ഫോം വാ​ങ്ങി​യ ഇ​ന​ത്തി​ല്‍ പ​ണം ന​ല്‍കാ​നു​ണ്ടെ​ന്ന് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ടു. തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് 43,863 ദി​ര്‍ഹം യൂ​നി​ഫോം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത ക​മ്പ​നി​ക്ക് ന​ല്‍കാ​ന്‍ സ്‌​കൂ​ളി​ന് നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി​യ​ത്.

    ഈ ​തു​ക​യു​ടെ മൂ​ന്ന് ശ​ത​മാ​നം പ​ലി​ശ​യും ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍റെ കോ​ട​തി​ച്ചെ​ല​വു​ക​ളും സ്‌​കൂ​ള്‍ വ​ഹി​ക്ക​ണം. അ​തേ​സ​മ​യം പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം കോ​ട​തി അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ല്ല.

