പണ്ഡിത സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു

Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    17 Nov 2025 10:16 AM IST
     അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​ണ്ഡി​ത സം​ഗ​മം ഉ​മ​ർ സ​അ​ദി ടി.​എ​ൻ പു​രം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ബ​നി​യാ​സ് അ​ൽ​റാ​ഫി​ദൈ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെൻറ​ർ, ഐ.​സി.​എ​ഫ്, ആ​ർ.​എ​സ്‌.​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ‘സോ​ളി​സ്’ എ​ട്ടാ​മ​ത് എ​ഡി​ഷ​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ​ണ്ഡി​ത സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മൊ​യ്തീ​ൻ​കു​ട്ടി അ​ഹ്സ​നി ചെ​ങ്ങാ​നി ക്ലാ​സി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ സ​ഖാ​ഫി വ​യ​നാ​ട് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ഖ്ബാ​ൽ മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ മ​ട​വൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി​രു​ന്നു.

    ഉ​മ​ർ സ​അ​ദി ടി.​എ​ൻ പു​രം ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും ഹാ​ഫി​ള് ഉ​നൈ​സ് സ​ഖാ​ഫി പൂ​നൂ​ർ ന​ന്ദി പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ന​ട​ത്തി. സോ​ളി​സ് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ ന​വം​ബ​ർ 29ന് ​അ​ബൂ​ദ​ബി വെ​യി​ൽ​സ് ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും.

