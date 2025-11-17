പണ്ഡിത സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
അബൂദബി: ബനിയാസ് അൽറാഫിദൈൻ കൾച്ചറൽ സെൻറർ, ഐ.സി.എഫ്, ആർ.എസ്.സി സംഘടനകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന ‘സോളിസ്’ എട്ടാമത് എഡിഷന്റെ ഭാഗമായി പണ്ഡിത സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു. മൊയ്തീൻകുട്ടി അഹ്സനി ചെങ്ങാനി ക്ലാസിന് നേതൃത്വം നൽകി. ഷംസുദ്ദീൻ സഖാഫി വയനാട് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാൽ മുസ്ലിയാർ മടവൂർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു.
ഉമർ സഅദി ടി.എൻ പുരം ഉദ്ഘാടനവും ഹാഫിള് ഉനൈസ് സഖാഫി പൂനൂർ നന്ദി പ്രകാശനവും നടത്തി. സോളിസ് ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ നവംബർ 29ന് അബൂദബി വെയിൽസ് ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂളിൽ നടക്കും.
