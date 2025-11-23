Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഎ​സ്‌.​ബി-​അ​സം​പ്ഷ​ൻ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 23 Nov 2025 12:34 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 12:34 PM IST

    എ​സ്‌.​ബി-​അ​സം​പ്ഷ​ൻ സം​യു​ക്ത അ​ലു​മ്നി പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ഡി​സം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന്​

    text_fields
    bookmark_border
    എ​സ്‌.​ബി-​അ​സം​പ്ഷ​ൻ സം​യു​ക്ത അ​ലു​മ്നി പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ഡി​സം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന്​
    cancel

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ആ​ദ്യ​കാ​ല അ​ലു​മ്നി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ എ​സ്‌.​ബി കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്നി​ക്കൊ​പ്പം അ​സം​പ്ഷ​ൻ കോ​ള​ജ് പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്ത് എ​സ്‌.​ബി -അ​സം​പ്ഷ​ൻ സം​യു​ക്ത അ​ലു​മ്നി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്നു. ഡി​സം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന്​ വൈ​കീ​ട്ട്​ മൂ​ന്നി​ന്​ അ​ജ്മാ​നി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പൊ​തു​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ എ​സ്‌.​ബി കോ​ള​ജ് പൂ​ർ​വ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യും ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി അ​തി​രൂ​പ​ത ആ​ർ​ച് ബി​ഷ​പ്പു​മാ​യ മാ​ർ തോ​മ​സ് ത​റ​യി​ൽ എ​സ്‌.​ബി -അ​സം​പ്ഷ​ൻ സം​യു​ക്ത അ​ലു​മ്നി 2.0 രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തും.

    അ​ലു​മ്നി ലോ​ഗോ​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ർ​ച്ച് ബി​ഷ​പ് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യും. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ബെ​ൻ​സി വ​ർ​ഗീ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ക്കും. ഫാ. ​റ്റെ​ജി പു​ത്ത​ൻ​വീ​ട്ടി​ൽ​ക​ളം ഭാ​ര​വാ​ഹി പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തും. എ​സ്.​ബി കോ​ള​ജ് മു​ൻ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഫാ. ​ഡോ. ടോം ​കു​ന്നും​പു​റം, അ​ക്കാ​ഫ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷൈ​ൻ ച​ന്ദ്ര​സേ​ന​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ക്കും. 1986ലാ​ണ് യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ എ​സ്.​ബി കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്നി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച​ത്.

    അ​ടു​ത്ത ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​: ബെ​ൻ​സി വ​ർ​ഗീ​സ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി: മാ​ത്യു ജോ​ൺ​സ് മാ​മ്മൂ​ട്ടി​ൽ, ട്ര​ഷ​റ​ർ: ജോ​സ​ഫ് ക​ള​ത്തി​ൽ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​ർ: സ​ജി​ത്ത് ഗോ​പി, മ​ഞ്ജു തോം​സ​ൺ പൗ​വ​ത്തി​ൽ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി: ലി​ജി മോ​ൾ ബി​നു, ജോ​യ​ന്‍റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ: ബെ​റ്റി ജെ​യിം​സ്, ഡോ. ​ഷീ​ബ ജോ​ജോ എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ജോ​ർ​ജ് മീ​ന​ത്തേ​ക്കോ​ണി​ൽ, ഗീ​തി സെ​ബി​ൻ, ജൂ​ലി പോ​ൾ, തോ​മ​സ് ജോ​ർ​ജ് ക​റു​ക​യി​ൽ, നി​റ്റി​ൽ കോ​യി​പ്പ​ള്ളി, റോ​യ് റാ​ഫേ​ൽ, മ​ഡോ​ണ ജെ​യിം​സ്, ലി​ജി ബി​ജു, ബി​ജു ഡൊ​മി​നി​ക്, ജോ ​കാ​വാ​ലം എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ. എ​സ്.​ബി -അ​സം​പ്ഷ​ൻ സം​യു​ക്ത അ​ലു​മ്നി​യി​ൽ അം​ഗ​മാ​കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന യു.​എ.​ഇ​യി​ലു​ള്ള പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മാ​ത്യു ജോ​ൺ​സ് മാ​മ്മൂ​ട്ടി​ൽ (+971 55 282 9389), മ​ഞ്ജു തോം​സ​ൺ പൗ​വ​ത്തി​ൽ (+971 50 549 2187) എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGulf News
    News Summary - SB-Assumption Joint Alumni Statement
    Similar News
    Next Story
    X