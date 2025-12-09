Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    എ​സ്.​ബി-​അ​സം​പ്‌​ഷ​ൻ സം​യു​ക്ത അ​ലു​മ്നി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു

    എ​സ്.​ബി-​അ​സം​പ്‌​ഷ​ൻ സം​യു​ക്ത അ​ലു​മ്നി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു
    എ​സ്.​ബി - അ​സം​പ്‌​ഷ​ൻ സം​യു​ക്ത അ​ലു​മ്​​നി യു.​എ.​ഇ ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങ്

    ദു​ബൈ: ച​ങ്ങ​നാ​ശേ​രി എ​സ്.​ബി കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്​​നി​ക്കൊ​പ്പം ച​ങ്ങ​നാ​ശേ​രി അ​സം​പ്‌​ഷ​ൻ കോ​ള​ജി​ലെ പൂ​ർ​വ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി എ​സ്.​ബി - അ​സം​പ്‌​ഷ​ൻ സം​യു​ക്ത അ​ലു​മ്​​നി യു.​എ.​ഇ ചാ​പ്റ്റ​ർ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു. ച​ങ്ങ​നാ​ശേ​രി എ​സ്.​ബി കോ​ള​ജി​ലെ പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യും ച​ങ്ങ​നാ​ശേ​രി അ​തി​രൂ​പ​ത ആ​ർ​ച് ബി​ഷ​പ്പു​മാ​യ മാ​ർ തോ​മ​സ് ത​റ​യി​ൽ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. എ​സ്.​ബി-​അ​സം​പ്‌​ഷ​ൻ സം​യു​ക്ത അ​ലു​മ്​​നി യു.​എ.​ഇ ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ബെ​ൻ​സി വ​ർ​ഗീ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ആ​ർ​ച് ബി​ഷ​പ് മാ​ർ തോ​മ​സ് ത​റ​യി​ൽ, ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​ക്ക​ളാ​യ ജോ ​കാ​വാ​ലം, ബി​ജു ഡൊ​മി​നി​ക് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് അ​ലു​മ്നി ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ഫാ. ​റ്റെ​ജി പു​ത്ത​ൻ​വീ​ട്ടി​ൽ​ക​ളം ഭാ​ര​വാ​ഹി പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി. എ​സ്.​ബി കോ​ള​ജ് മു​ൻ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഫാ. ​ഡോ. ടോം ​കു​ന്നും​പു​റം, ഫാ. ​ജി​ജോ മാ​റാ​ട്ടു​ക​ളം, എ​സ്.​ബി കോ​ള​ജ് പൂ​ർ​വ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യും കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മു​ൻ ഡി.​ജി.​പി​യു​മാ​യ ടോ​മി​ൻ ജെ. ​ത​ച്ച​ങ്ക​രി, അ​ക്കാ​ഫ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷൈ​ൻ ച​ന്ദ്ര​സേ​ന​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. മാ​ർ തോ​മ​സ് ത​റ​യി​ലി​നെ ട്ര​ഷ​റ​ർ ജോ​സ​ഫ് ക​ള​ത്തി​ൽ പൊ​ന്നാ​ട​യ​ണി​യി​ച്ചു.

    അ​ലു​മ്നി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ​യും എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും മാ​ർ തോ​മ​സ് ത​റ​യി​ലും ആ​ദ്യ​കാ​ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ ആ​ർ​ച് ബി​ഷ​പ്പും ആ​ദ​രി​ച്ചു. സ​ജി​ത്ത് ഗോ​പി, ബെ​റ്റി ജെ​യിം​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് മാ​ർ തോ​മ​സ് ത​റ​യി​ലി​ന്‌ ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ മ​ഞ്ജു തോ​മ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മാ​ത്യു ജോ​ൺ​സ് മാ​മൂ​ട്ടി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ആ​ശ​യ വി​നി​മ​യ​ത്തി​ന് ഗീ​തി സെ​ബി​ൻ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ലി​ജി മോ​ൾ ബി​നു, ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബെ​റ്റി ജെ​യിം​സ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

